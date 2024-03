La seguridad del club requisa carteles de 'Lim Go Home' al mostrar a Vinícius como Pinocho

Valencia, 2 mar (EFE).- Los guardias de seguridad del estadio de Mestalla están requisando carteles amarillos en los que se distingue el lema 'Lim Go Home' al aparecer también una referencia al jugador del Real Madrid Vinícius Jr, que aparece con una nariz gigante y el mensaje "Pinochius, I don't care" (Pinocho, no me importas).

La asociación Libertad VCF pretendía mostrar través de estos 20.000 carteles su rechazo hacia Peter Lim, máximo accionista del club, y no referirse al incidente racista ocurrido con el futbolista brasileño la pasada temporada.

No obstante, estos carteles portaban la imagen del jugador brasileño, en los que aparecía una nariz gigante en referencia a la película Pinocho, haciendo ver que Vinícius había mentido la temporada pasada al acusar a todo Mestalla de racista.

Libertad VCF, grupo opositor de Meriton Holdings en el Valencia, organizó la manifestación de este sábado para denunciar la gestión de Lim al frente del club y reunió a alrededor de 20.000 personas en torno a esta marcha. Los carteles eran una forma más de poner el foco en la deriva deportiva del Valencia de Meriton, pero no en Vinícius.