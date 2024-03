Ibon Navarro: "Tuvimos unos últimos minutos que se parecen más a lo que somos"

Málaga, 2 mar (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, valoró el triunfo de su equipo en casa ante el Surne Bilbao Basket por 101-84 en un partido "incómodo" que lograron sacar adelante gracias a unos últimos "quince minutos que se parecen más a lo que somos nosotros".

Navarro quiso mandar un mensaje de apoyo a Xavi Rabaseda, que ha perdido tres dientes y "tiene el maxilar roto" por un codazo fortuito de Kendrick Perry: "Lamento el accidente de Rabaseda, hemos hablado con el director deportivo de Bilbao y el club está a disposición de ellos para ayudar lo máximo posible".

Sobre el partido, comentó que el Unicaja bajó la energía defensiva "con la segunda rotación" y tuvieron "demasiadas situaciones de uno contra uno", pero lo solucionaron a mediados del tercer cuarto "con un quinteto más sólido con el que hemos conseguido controlar mejor las situaciones".

"Conseguimos algunas recuperaciones y cerramos mejor el rebote. Logramos unos últimos quince minutos que se parecen más a lo que somos nosotros", apuntó Navarro, que dio "gran mérito" al Bilbao por plantear un partido "incómodo".

Sobre Dylan Osetkowski, máximo anotador de los cajistas con 21 puntos, reconoció que "en muchos de los últimos cuartos que hemos tenido en casa y fuera está muy conectado", aunque no cree que sea "una especialidad suya", sino que el sistema de rotación del equipo "ayuda a que él esté ahí y lo aproveche".

Preguntado por la posibilidad de ser el nuevo líder de la clasificación -el Unicaja tiene las mismas victorias (19) que el Real Madrid, a falta de su partido ante Andorra- Ibon respondió con ironía: "¿Para qué, para que todo el mundo se ponga como se va a poner? No quiero saber nada de liderato, es mejor que no pase porque va a ser un tsunami que no voy a poder parar". EFE

