García Pimienta: "No puede ser que nos metan este tipo de goles"

Getafe (Madrid), 2 mar (EFE).- Francisco Javier García Pimienta, entrenador de Las Palmas, lamentó que su equipo encajara tantos goles durante el partido ante el Getafe (3-3) y se mostró satisfecho del orgullo que sacaron sus jugadores para empatar un encuentro que tenían perdido con dos goles en contra (3-1), al finalizar el primer acto.

"Hemos encajado muchos goles. A nivel de personalidad y de juego, la primera parte no ha sido mala del todo. Los rivales pueden marcar goles, pero hemos dado muchas facilidades para que el Getafe marcase tres. Han entrado prácticamente solos en el área", declaró en rueda de prensa.

"El nivel de juego, en la primera parte, con Sandro y su gol y otra ocasión de cabeza, ha sido bueno. Lástima del tercero antes del descanso. En la segunda parte hemos ido a por el partido con muy buen juego y orgullo. Los chicos han tenido orgullo para empatar el partido e ir a por él. Creo que en la segunda parte hemos sido superiores y por eso hemos sumado un punto aquí", apuntó.

Además, dejó claro que está dentro "de las posibilidades" de un partido que los rivales marquen gol, pero señaló que "no puede ser" que su equipo encaje "el tipo de goles" que hizo el Getafe.

"Los hicieron con facilidad. Se han presentado delante de Valles en tres ocasiones. El juego, la intención, la forma de ir a portería contraria ha sido la misma y con personalidad. Era un partido para sufrir y defensivamente no hemos estado a la altura para un partido de este tipo. Pero con 3-1 hemos ido con personalidad y orgullo. Hay que corregir errores. Hemos encajado muchos goles", comentó.

Además, dijo que sustituyó a Sandro y a Munir, dos de los jugadores que más estaban brillando, porque estaban cansados y en los últimos minutos necesitaba hombres frescos para frenar posibles ataques del Getafe.

Sobre el objetivo de Las Palmas esta temporada, indicó que primero tiene que conseguir de forma matemática la permanencia y destacó que "ojalá" sea cuanto antes para ver hasta dónde puede llegar su equipo en el último tramo del curso.

Preguntado por si considera que el encuentro fue un buen partido de fútbol, manifestó que para el espectador seguro que fue un espectáculo pero para un entrenador la impresión es totalmente diferente.

"Queremos tener las cosas controladas, atacar y que no nos generen ocasiones de gol cuando se juegan este tipo de partidos. Si gana el Getafe en la primera parte no pasa nada, si gana Las Palmas en la segunda, tampoco. Y si hay empate es lo justo. Pero cuando pasan todas estas cosas, a los entrenadores no nos gusta. Para el aficionado neutral habrá sido un partidazo. Me quedo con las cosas buenas que hemos hecho y hay que corregir las cosas malas porque nos hemos equivocado defensivamente", insistió.

"Venir a un estadio como el del Getafe, que nos habrían pasado en la clasificación si nos ganaban, y después de ir perdiendo 2-0 y 3-1, nos va a dar moral de aquí al final. Este punto, creo, corrigiendo las cosas mal a nivel defensivo, nos va a dar moral de cara a final de temporada", agregó.

"Hoy se ha visto a un equipo que va a por el partido y va perdiendo 3-1. El otro día en el Metropolitano perdíamos 2-0 y nos marcaron el 3-0 al inicio de la segunda parte. Hoy el equipo ha mostrado personalidad y orgullo. Estoy muy orgulloso y contento del punto. Hay que exigirse competir todos los partidos. Hoy hemos dado muchas facilidades a un equipazo como el Getafe. Los once partidos que nos quedan tenemos que corregir el tema defensivo", concluyó. EFE

