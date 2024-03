Formoso subraya su apoyo a Besteiro y pide "tiempo y estabilidad" para que el PSdeG esté "a la altura de Galicia"

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha subrayado este sábado su apoyo al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y ha pedido "tiempo y estabilidad" para que el PSdeG esté "a la altura de Galicia". Formoso ha lanzado este mensaje durante su intervención en el Comité Nacional del PSdeG, en el que ha comunicado las fechas en las que la formación celebrará sus primarias a la Secretaría Xeral --7 de abril-- y el Congreso Extraordinario --27 de abril-- con el que la formación renovará a su cúpula. El jefe de filas del PSdeG, que esta semana confirmó que daría un paso al lado convencido de que el futuro de la formación pasa por Besteiro, ha iniciado su discurso llamando a los presentes a "levantar cabeza" los comicios del pasado 18 de febrero, en el que la formación logró su peor resultado de la historia, con nueve escaños, cinco menos que en las elecciones de 2020. Formoso ha sostenido que las reflexiones del comité de este sábado, máximo órgano de decisión entre congresos, deben servir como "punto de partida" a la formación después de una cita con las urnas en la que ha reconocido que quedaron "muy lejos de cumplir" los objetivos. Tras señalar que solo con un PSdeG fuerte puede haber cambio en Galicia, Besteiro ha recordado que, desde la época de Emilio Pérez Touriño, el Partido Socialista "encadena una caída constante de apoyos electorales en las elecciones autonómicas", un hecho que no sucede en otras convocatorias, como las municipales o las generales. El también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, que ha considerado necesario hacer "autocrítica", ha llamado a hacer una "reflexión profunda sobre los errores cometidos en la campaña", pero también a lo largo de los últimos años que, según ha sostenido, derivaron en unos resultados "malos" en las pasadas autonómicas. TIEMPO Y PROYECTO DE PAÍS En un evento en el que unos 70 militantes han pedido la palabra para lanzar sus reflexiones y tras señalar que Rueda llevaba 15 años como vicepresidente y Pontón 20 en el Parlamento, Formoso ha dicho que la "falta de tiempo para consolidar un proyecto estable que perdure en el tiempo" contribuyó también "a esta tendencia". "La experiencia ha demostrado que cinco candidatos a la Presidencia de la Xunta en 15 años no son el mejor camino para lograr nuestro objetivo", ha manifestado para subrayar que los socialistas deben "escoger al mejor" y "darle tiempo", "apoyando al máximo su proyecto". "El electorado gallego es muy maduro y sabe perfectamente lo que vota en cada proceso electoral y que cuando se trata de elecciones autonómicas se debe profundizar en el proyecto socialista", ha indicado. "LEAL" A BESTEIRO Además, Formoso ha recordado el desayuno informativo de diciembre de 2022 en el que aseguró que si Besteiro decidiese volver a la política como candidato a la Presidencia él daría un paso al lado. "Respondí con el corazón y dije que iba a contar con todo mi apoyo porque preferiría retirarme de la política antes que ser desleal", ha trasladado. Tras señalar que incluso colaboradores de su círculo cercano no comprendieron sus palabras, ha incidido en que para él la "coherencia y la lealtad" es lo "más importante". "Son lo más importante, como lo es buscar lo mejor para el partido que tanto queremos por encima de cualquier interés o ambición personal", ha apuntado. Por ello, tras asegurar que aunque sabía que "el camino iba a ser difícil", ha dicho que no tenía ninguna duda de que "Besteiro era el mejor candidato". "Y sigo pensando lo mismo", ha sostenido en una intervención en la que se ha mostrado emocionado. PARTIDO UNIDO Dicho esto en la que será su última intervención ante el Comité Nacional como Secretario Xeral, ha anunciado la puesta en marcha "cuanto antes" de un proceso interno para que los socialistas recuperen el lugar que les corresponde como alternativa de gobierno y ha llamado a estar "más unidos que nunca" para culminar el proceso que permita "estar a la altura de lo que Galicia merece" mostrando "coherencia, lealtad, responsabilidad y respecto a la militancia" En este sentido, ha sostenido que "es el momento de darle voz a la militancia" para que decida el rumbo del partido. "Aquí no hay dedazos ni sucesiones impuestas ni barones que decidan los apoyos. A diferencia de otras formaciones, la militancia socialistas decide libremente quien quiere que sea el futuro de su partido", ha afirmado.