Feijóo pide a Sánchez que "abandone la huida hacia adelante y salga de su búnker" para dar explicaciones del caso Koldo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "abandone la huida hacia adelante" y que salga del "búnker" para dar las explicaciones de lo ocurrido "en su Gobierno, en su partido y en su casa" en torno al denominado "caso Koldo" y deje de "taparlo". Núñez Feijóo se ha desplazado a Bilbao para participar en la presentación del presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, como candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. En relación al denominado 'caso Koldo' relativo que a la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia, el líder popular, tras hacer referencia al exministro, José Luis Ábalos, diciendo que "al grupo mixto últimamente se va cualquiera", ha pedido al presidente del Gobierno que ofrezca explicaciones sobre este caso. En concreto, ha reclamado a Sánchez que "abandone la huida hacia adelante" y que salga del búnker y dé la cara". A su juicio, debe ofrecer las explicaciones y "no taparlo más". "Tenemos el derecho de saberlo. (..)" Queremos saber todo lo que ha ocurrido en el Gobierno, en el partido y en su casa", ha añadido. Según ha apuntado, si no hay nada que ocultar, serán benevolentes, pero si hay "algo", exigirán "toda la contundencia y la responsabilidad política, afecte a quien afecte". Tras asegurar que Sánchez es "un presidente y un gobierno en descomposición", ha indicado que hace tiempo que "no se puede esperar ninguna verdad" de él, porque su carrera política "se ha asentado en un conjunto de mentiras continuadas". Núñez Feijóo ha indicado que "cada hora" sale una novedad en torno al caso "Koldo" y seguramente "habrá nuevos sospechosos, y habrá nuevas noticias, nuevos intereses, nuevos indicios, y nuevos hechos constatados" A su juicio, lo que es evidente es que "lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo". Núñez Feijóo cree que han elegido la "reacción más temeraria y mas disparatada" que es la de tratar de "tapar una trama que está absolutamente desbocada", en lugar de "dar explicaciones y colaborar con la justicia". "Intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos, presidentes autonómicos (...) Todos menos Ábalos están callados. Imagínense, si el único que da explicaciones es Ábalos, cómo estará el resto del PSOE", ha dicho. El líder del PP ha reprochado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, siga en su responsabilidad o que continúen en sus puestos en el Gobierno "personas implicadas". "Ya no los ministros que son seis, otros altos cargos en el Ministerio", ha añadido. (habrá ampliación)