Feijóo dice que Sánchez quería que ganasen los nacionalistas el 18F, cuando el PSOE logró "su peor resultado" histórico

El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado en el País Vasco que las elecciones gallegas constataron que el voto a los socialistas "ya no vale nada". Así, ha asegurado que el objetivo de Pedro Sánchez en Galicia "era que ganaran los nacionalistas" el 18F, cuando el PSOE logró "su peor resultado histórico". "Su objetivo en Galicia era que ganaran los nacionalistas, los gallegos se dieron cuenta. Y entonces le metieron al PSOE nueve escaños, el peor resultado en la historia de la autonomía gallega del PSOE y nacionalistas más de 20 y el PP como es natural, 40", ha remarcado. Feijóo se ha desplazado a Bilbao para participar en la presentación del presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, como candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. En el acto, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abandone la huida hacia adelante" y que salga del "búnker" para dar las explicaciones de lo ocurrido "en su Gobierno, en su partido y en su casa" en torno al denominado "caso Koldo" y deje de "taparlo". En relación al denominado 'caso Koldo' relativo que a la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia, el líder popular, tras hacer referencia al exministro José Luis Ábalos, diciendo que "al grupo mixto últimamente se va cualquiera", ha pedido al presidente del Gobierno que ofrezca explicaciones sobre este caso. En concreto, ha reclamado a Sánchez que "abandone la huida hacia adelante" y que salga del búnker y dé la cara". A su juicio, debe ofrecer las explicaciones y "no taparlo más". Según ha indicado, los españoles tienen derecho a que "se aclare lo ocurrido". "Los españoles tenemos derecho a que nos aclare que ha ocurrido en el Gobierno, en el partido y en su casa. Necesitamos saberlo, tenemos el derecho de saberlo", ha añadido. En este sentido, se ha preguntado cuál es el problema si no hay nada que ocultar. En este sentido, ha añadido que, "si no hay nada", serán benevolentes, pero cuando haya "algo", exigirán "toda la contundencia y la responsabilidad política, afecte a quien afecte". Tras asegurar que Sánchez es "un presidente y un gobierno en descomposición", ha indicado que hace tiempo que "no se puede esperar ninguna verdad" de él, porque su carrera política "se ha asentado en un conjunto de mentiras continuadas". Feijóo ha indicado que "cada hora" sale una novedad en torno al caso "Koldo" y ha apuntado que seguramente "habrá nuevos sospechosos, y habrá nuevas noticias, nuevos intereses, nuevos indicios, y nuevos hechos constatados". "Es imposible seguirlo todo, incluso nosotros que nos dedicamos a esto no somos capaces de conocer minuto y resultado de lo que está ocurriendo en el PSOE, en el Gobierno sanchista y en la presidencia del Gobierno en Moncloa", ha manifestado. A su juicio, lo que es evidente es que "lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo". Feijóo cree que han elegido la "reacción más temeraria y mas disparatada" que es la de tratar de "tapar una trama que está absolutamente desbocada", en lugar de "dar explicaciones y colaborar con la justicia". "Intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos, presidentes autonómicos. Y ya van el presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de Organización del PSOE. Todos menos Ábalos están callados. Imagínense, si el único que da explicaciones es Ábalos, cómo estará el resto del PSOE", ha dicho. Alberto Núñez Feijóo ha añadido que, en lugar de exigir explicaciones, "a los que aforó -porque ya sabía lo que iba a pasar- siguen aforados, a los ministros que nombró siguen en los ministerios y la presidenta del Congreso sigue presidiendo el Congreso". Además, ha asegurado que, incluso, hay personas implicadas que siguen "en sus cargos en el Gobierno". "No los ministros que son seis, no, otros altos cargos en otros ministerios", ha asegurado. Feijóo ha indicado que van a generar "un proyecto de ilusión alternativo" porque "España lo necesita", y, tras asegurar que entiende que el PSE-EE va a tener "muy difícil traer a Sánchez aquí en campaña, ha manifestado que el objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es el PSOE, que está a punto de desaparecer", sino que "su objetivo es él". "SÁNCHEZ, RÉMORA" El líder popular ha manifestado que, cuando alguien pone "sus intereses por encima de los de su partido y de su país", empieza a ser una "rémora para su partido y para su país". Un país que, según ha destacado, está "endeudado hasta las cejas" porque la presidencia de Sánchez "cuesta diariamente 210 millones de euros de deuda pública". "Desde que ha llegado en 2018 hasta ahora ha emitido 40.000 millones en deuda pública, si se divide entre el número de días, sale a 210 millones", ha agregado el líder popular que ha señalado que las nuevas generaciones seguirán pagando "esa deuda ingente" que dejan "estos políticos frívolos e irresponsables". Feijóo, que ha centrado buena parte de su discurso en hablar de la alternativa que representa el PP vasco en Euskadi, ha señalado que no ha nombrado mucho a Pedro Sánchez, porque "es el pasado". El presidente del PP ha recordado que él se presentó a la investidura porque entienden que "cuando ganas, debes de gobernar y cuando pierdes debes de irte a la oposición". Asimismo, ha indicado que ya le dijo a Pedro Sánchez, que iba a ser el presidente del gobierno "más débil y del gobierno más dividido y desunido de la historia democrática de España", algo que "unos meses después ya se está plasmando". También ha hecho alusión a las elecciones gallegas que cree que han constatado que el voto a los socialistas "ya no vale nada". "Su objetivo en Galicia era que ganaran los nacionalistas, los gallegos se dieron cuenta. Y entonces le metieron al PSOE nueve escaños, el peor resultado en la historia de la autonomía gallega del PSOE y nacionalistas más de 20 y el PP como es natural, 40", ha remarcado.