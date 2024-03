Feijóo dice que con Javier de Andrés "van a por todas" y "van a subir de categoría al País Vasco"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que con el candidato del PP vasco a lehendakari, Javier de Andrés, "van a por todas" y es la garantía de que "la agenda vasca será la de los vascos y de nadie más". "Vamos a subir de categoría al País Vasco", ha añadido. Feijóo se ha desplazado a Bilbao para participar en la presentación del presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, como candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. En su intervención, Feijóo ha indicado que el PP quiere "mejorar" las cosas en Euskadi y son "la única alternativa" para que se produzca el cambio con un partido "unido y con futuro". Feijóo ha afirmado sentirse "muy reconfortado" con este PP vasco, un partido "sin complejos", y ha indicado que Euskadi no puede ocupar el "puesto 13 de 17" en España. "Y lo dice un gallego que ocupa el puesto 3 de 17. Por tanto, queridos amigos, vamos a subir de categoría al País Vasco", ha añadido. El líder del PP ha asegurado que Javier de Andrés es "el mejor candidato de todos los que se presentan a las elecciones en el País Vasco" y se ha optado por "alguien que ha ganado las elecciones. Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el PP es la garantía de que "la agenda vasca será la de los vascos y de nadie más". "No necesita pactar con nadie, no se somete a ninguna condición, puede decir en el Congreso de los Diputados todo lo que quiera para defender a Euskadi", ha añadido. En este sentido, ha afirmado que, con Javier de Andrés, "van a por todas" y cree que, de aquí al 21 de abril, van a seguir creciendo "día a día" y ese día "habrá una sorpresa". "Somos, junto con Bildu, y lo digo lamentablemente, el único partido que va hacia arriba. Y hay que elegir, si queremos que Bildu vaya hacia arriba o queremos que el PP vaya hacia arriba. Y el pueblo vasco, que es sabio, sabe muy bien la diferencia antagónica, absoluta, entre Bildu y el Partido Popular", ha manifestado. En este sentido, ha destacado que el PP vasco quiere ofrecer "una esperanza del renacimiento" del País Vasco y abandonar "la decadencia" de los últimos años del País Vasco. (Habrá ampliación)