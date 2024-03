El sueño mundialista de Jäel Bestué y Maribel Pérez acaba en semifinales

Glasgow, 2 mar (EFE).- La barcelonesa Jäel Bestué y la sevillana Maribel Pérez dijeron adiós a los Mundiales en pista cubierta de Glasgow (Escocia) al ser eliminadas en semifinales de los 60 metros lisos.

La primera en correr fue Maribel Pérez, la pupila de Luis Rodríguez, que, con un tiempo de 7.26, concluyó séptima su semifinal, muy alejada de las tres primeras posiciones que se adjudicaron la polaca Ewa Sbodova (6.98), la belga Rani Rosius (7.12) y la luxemburguesa Patrizia Van der Weken (7.13).

"No estoy contenta del todo. Venia entrenando, sé que estoy para más, pero llevo desde mayo sin competiciones de este nivel y pesa un poco. Ahora quiero estar competitiva en verano porque estoy con ganas de mucho más. Sueño con estar en París en los Juegos", dijo Maribel, en la zona mixta del Emirates Arena.

Jäel Bestué, entrenada por Ricardo Diéguez, corrió en la segunda semifinal, en la que finalizó también séptima con 7.24, a quince centésimas de la tercera clasificada, la neozelandesa Zoe Hobbs (7.09).

"Estoy contenta con la eliminatoria. En semifinales me he notado muy fuera, no he corrido tan bien como podría correr, pero la marca no es mala aunque siempre quieres aspirar a más como alcanzar una final", señaló Bestué. EFE

drl/ism