Borràs acusa a ERC de subsistir pactando con los socialistas y a Aragonès de incompetencia

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado a ERC de subsistir pactando con los socialistas y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de gestionar mal mientras aparca la independencia: "No llegaremos a ser nunca independientes si somos incompetentes". Durante el Consell Nacional de Junts este sábado en Llagostera (Girona), ha dicho que ERC hace "propaganda" para sobrevivir pero no sabe gestionar ni una granizada (en alusión a los cortes de carretera de la semana pasada), y además ve al partido apoyándose en el PSC para aprobar los Presupuestos catalanes mientras prepara gobiernos 'ercosocialistas' en todos sitios. Borràs ha reprochado a ERC que pacte los Presupuestos "siempre y en todos sitios" con los socialistas, no sólo las cuentas catalanas, y que haya abordado estas cuentas reuniéndose 3 veces con Junts y 15 con el PSC. ILLA, "JEFE DE LA COLABORACIÓN" "En política, el hábito indica la estrategia", ha advertido a ERC, y ha afirmado que eso convierte al líder del PSC, en jefe de la colaboración en vez de jefe de la oposición. "Nosotros no somos socios de los socialistas", ha dicho, y ha recordado que Aragonès empezó el año prometiendo poner las bases para culminar la independencia, pero ha optado por lo que ella denomina la socioindependencia, con el fin de que el PSOE no se enfade. Lo ha contrastado con la actitud de Junts: "Aprovechamos nuestra fuerza para que los socialistas hagan cosas que no quieren hacer", y ha asegurado que así lo hacen también con la ley de amnistía. ERC Y JUNTS ANTE LA AMNISTÍA Por eso, ha destacado que ERC quería aprobar esta ley cuanto antes, mientras que Junts quería hacerla "cuanto más robusta mejor, para no dejar a nadie atrás". También ha dicho que Junts ha sido decisiva para que el Parlament aceptara una ILP de Solidaritat Catalana que pide declarar la independencia, por lo que ha mostrado "todo el apoyo a la Mesa por hacer lo que había que hacer". "Una decisión en la que no estuvieron todos; en la que ¡oh, sorpresa! se lavaron las manos", ha ironizado en alusión a que la Mesa admitió a trámite la ILP gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC-Units. ELECCIONES EUROPEAS Ante las elecciones europeas de junio, ha dicho que el Estado no podrá evitar que el candidato de Junts sea su eurodiputado y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha pedido unidad dentro del partido: "No tumbarán al presidente, y lo saben, y nosotros lo sabemos". En su discurso, Borràs ha deseado la recuperación del secretario general, Jordi Turull, por su reciente infarto, y del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, por su hemorragia cerebral. Además, ha agradecido el trabajo de Jaume-Alonso Cuevillas en el Congreso y el Parlament, en la semana en que ha anunciado que deja su escaño en la Cámara catalana.