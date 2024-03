Asier Martínez y Quique Llopis cumplen y acceden a semifinales de los 60 vallas

Glasgow (Reino Unido), 2 mar (EFE).- Los españoles Asier Martínez y Quique Llopis cumplieron en la primera ronda de los 60 vallas de los Mundiales de pista cubierta de Glasgow y accedieron con solvencia a semifinales, ronda a la que llega como líder destacado el estadounidense Grant Holloway, máximo favorito al oro.

Tras un periodo oscuro en 2023, marcado por las lesiones y algunas malas decisiones, como ha reconocido en varias ocasiones, el navarro vuelve "con mucha fuerza" a los grandes campeonatos con el objetivo en mente de los Juegos Olímpicos de París.

En Glasgow, en la primera ronda de los Mundiales de pista cubierta, Asier Martínez compitió en la segunda serie. Su salida, por tiempo de reacción, fue la segunda peor de los siete atletas, pero de menos a más acabó parando el crono en 7.62, solo superado por el francés Wilhem Belocian (7.47).

"Me cuestan siempre mucho las mañanas. No ha sido una mala sensación. La sensación no es mala y creo que está todo en orden. Me encuentro muy bien y creo que puedo competir. No me he quitado nada. Igual algo de pereza y sueño pero al campeonato vengo a competir, el corte definitivo estará en la semifinal porque todos estamos en un puño", dijo Asier Martínez, al término de la primera ronda.

Quique Llopis también cumplió y selló su pase a semifinales con relativa facilidad al terminar segundo su serie, la dos, con un tiempo de 7.66, por detrás del italiano Lorenzo Simonelli.

"Un poco dormido, quizá. Me cuesta activarme por las mañanas. El objetivo era pasar, está cumplido, así que por la tarde más. Levantarme a las siete lo llevo mal", confesó el atleta valenciano, que lleva tatuado desde septiembre de 2023 en su brazo derecho una frase de Harry Potter: "La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz".

El más rápido de todas las series fue el principal favorito al oro, el estadounidense Grant Holloway, triple campeón del mundo al aire libre en 110 vallas, que registró 7.43 y tiene como objetivo en Glasgow, aparte del oro, batir su propia plusmarca mundial, situada en los 7.27 desde el pasado 16 de febrero en Alburquerque.

"Esta carrera ha sido tranquila para mí. Mi mayor objetivo era venir ahora y sentir la pista. Obviamente, mi plan es ir más rápido en la final, pero sea cual sea el tiempo, mi objetivo principal es salir de aquí con la victoria. El tiempo ya hablará por sí solo. Creo que venir al extranjero y hacer lo que tengo que hacer está predestinado", confesó Holloway.

Las semifinales de los 60 vallas se disputarán este sábado a partir de las 19:10 (20:10 hora española) y la final a las 21:30 (22:30 española). EFE

