Asens (Comuns) afirma que el acuerdo sobre la ley de amnistía es "inminente"

El dirigente de los Comuns Jaume Asens ha dicho este sábado que el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía es "inminente". En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho que "el PSOE no votará en contra de las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley". "No se producirá tampoco la escena de la negociación del último minuto que se produjo la última vez", ha añadido Asens, que fue negociador de Sumar para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.