Álvarez de Toledo advierte de que la Comisión de Venecia "manifiesta reservas profundas y graves" a la ley de amnistía

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado a Europa Press que el borrador del informe elaborado por la Comisión de Venecia "manifiesta reservas profundas y graves" a la ley de amnistía. "Como le dije a Bolaños en el Pleno: que pierdan toda esperanza, podrán aprobarla pero no podrán aplicarla", ha advertido. Así se ha pronunciado después de que la Comisión de Venecia haya avisado, en su informe preliminar, que los criterios de la ley de amnistía "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos", al tiempo que ha cuestionado el procedimiento de urgencia de la norma "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes". Fuentes del Consejo de Europa han señalado además que todavía no hay ningún informe definitivo. De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario. "LA COMISIÓN DE MONCLOA MIENTE" Álvarez de Toledo, que forma parte de la Comisión de Justicia del Congreso, considera que en su borrador la Comisión de Venecia expresa "reservas profundas y graves" a la ley de amnistía, "más profundas y graves" de lo que, según ha dicho, ella habría imaginado al venir de un órgano que "no suele meterse en líos". "Como le dije a Bolaños en el pleno: que pierdan toda esperanza, podrán aprobarla pero no podrán aplicarla", ha declarado Álvarez de Toledo a Europa Press, recuperando el mensaje que ya lanzó al ministro de Presidencia en el debate celebrado en la Cámara Baja el pasado 7 de febrero. Después de que Bolaños haya señalado que la Comisión de Venecia considera la amnistía una "herramienta para la reconciliación" que además "cumple con los estándares internacionales", Álvarez de Toledo ha afirmado en la red social 'X' que "la Comisión de Moncloa miente", criticando el "titular filtrado" por el el Gobierno. Así, ha explicado que el borrador del informe de la Comisión de Venecia apunta "que la amnistía requiere una reforma constitucional" y destaca "la contradicción entre el presunto objeto de la ley --la reconciliación-- y sus efectos: una gravísima división política, jurídica, institucional y social". Álvarez de Toledo considera que la Comisión de Venecia también critica el procedimiento, "sin consenso y sin controles" y "censura su carácter ad hominem", al ser "a la carta de delincuentes concretos". Es más, sostiene que avisa "que los jueces deberán tener la última palabra y por tanto que la ley no podrá aplicarse de forma automática". A su entender, también critica "la inseguridad jurídica y la quiebra del principio de igualdad resultantes de la amplitud del marco temporal"; advierte que el terrorismo "debe ser excluido sin matiz alguno"; y "sentencia que las comisiones de lawfare son incompatibles con el Estado de Derecho". Hace tres semanas, una delegación de la Comisión de Venecia viajó a España para analizar la ley de amnistía, donde mantuvo diferentes reuniones, entre ellas con miembros de la Comisión de Justicia del Congreso. Por parte del PP asistieron, aparte de Álvarez de Toledo, la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons; y la portavoz de Justicia en la Cámara Baja, María Jesús Moro.