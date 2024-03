Yolanda Díaz rebaja tensión con sus aliados territoriales por el despliegue de su proyecto: Sumar no competirá con ellos

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha rebajado tensión con sus aliados territoriales al manifestar que es lógico que, ante el despliegue de un proyecto nacional, los partidos estén "inquietos" pero garantiza que no va a competir con ninguno de sus aliados y solo quieren cooperar con ellos. En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, y cuestionada sobre si hay tensión con Más Madrid por el despliegue orgánico de Sumar, Díaz ha subrayado que las relaciones con la formación madrileña son "magníficas" pese a que varios cargos, ante la convocatoria de actos en Madrid de las bases de Sumar de cara a su primera asamblea, advirtieran que son la fuerza referente y arraigada en esta comunidad. La celebración de estos encuentros de debate sobre los documentos político y organizativo del primer proceso congresual en Sumar generó ciertas fricciones con Más Madrid y Compromís. En el caso del partido madrileño su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, dejara claro ante los planes de implantación territorial de Sumar que el único "consolidado, en crecimiento y que funciona" en la región es Más Madrid. El portavoz adjunto, Emilio Delgado, también alertó de que "si alguien confunde la generosidad con la candidez se equivoca". Sin embargo, Díaz ha querido restar importancia a esos recelos y ha defendido que las relaciones con Más Madrid son buenas y que están en pleno debate para su cita congresual, que tendrá lugar precisamente en la capital, con más de 60 asambleas de base por todo el país. SUMAR ES "UN MOVIMIENTO, NO UN PARTIDO POLÍTICO" "Siempre que hay procesos fundacionales los partidos, lógicamente, se inquietan. Pero no vamos a competir con ninguna organización política, ni mucho menos. Sumar es un movimiento democrático, no es un partido político", ha calmado Díaz en referencia a las formaciones aliadas. En esta línea, la líder de Sumar ha explicado que solo intenta armar un frente que defienda la política útil y basado en la cooperación con todos los actores políticos que existen. La ponencia organizativa de Sumar recoge el despliegue y consolidación de los territorios como una de las tareas primordiales, al ser básico para garantizar la estabilidad del proyecto a largo plazo, desde el respeto a las particularidades de cada autonomía con su modelo federal que combina flexibilidad y cohesión. También pauta la reactivación de los voluntarios que colaboraron con Sumar en las pasadas elecciones generales y crear grupos territoriales provisionales con el horizonte de preparar asambleas autonómicas a finales de 2024. Mientras, ha avanzado que la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, con quien se reunió recientemente en Estados Unidos, va a venir a Madrid próximamente para participar en el lanzamiento de un movimiento internacional laboralista que impulsa la propia Díaz. MAL RESULTADO EN GALICIA A su vez, Díaz ha admitido el mal resultado de Sumar en las elecciones gallegas y ha desglosado que en esta autonomía concurrieron sin tener estructura organizativa ni tampoco consiguieron en campaña calar el mensaje de que era mejor para el cambio político expandir el voto entre fuerzas progresistas que concentralo en el BNG. De esta forma, ha insistido en que la izquierda de forma colectiva no consiguió sus objetivos en Galicia y ha llamado a reflexionar, dado que en estos comicios el PP fue con un candidato relativamente nuevo que consiguió más votos en términos absolutos que el actual líder popular, Alberto Núñez Feijóo. "No hemos conseguido el cambio y ni siquiera nos aceramos a la posibilidad de arrebatar la mayoría absoluta del PP", ha zanjado. Mientras, la vicepresidenta segunda se ha mostrado confiada en que habrá un acuerdo político para sacar adelante la Ley de Amnistía y no concibe otro escenario que un acuerdo en unas negociaciones que recaen, sobre todo, en PSOE y Junts.