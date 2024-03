Víctor Torres subraya que no hay investigados ni detenidos en Canarias por el 'caso Koldo'

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a negar que mantuviera conversaciones con José Luis Ábalos ni con Koldo García para adquirir mascarillas, cuando era el presidente de Canarias, y ha asegurado que "no hay ninguna persona investigada ni detenida" en esa Comunidad Autónoma por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Torres ha respondido así a las preguntas de los periodistas en Vitoria-Gasteiz, tras mantener una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. El ministro de Política Territorial ha manifestado que, si "ha habido alguien que se ha lucrado de manera ilegal del erario público, hay que perseguirle con todas las fuerzas". "Ahí tenemos que ser todos una piña, para perseguir al que se ha lucrado y no a los que han sido o han podido ser afectados", ha añadido. Torres ha explicado que el Gobierno de Canarias "trasladó toda la información que se le pidió" por parte de la Guardia Civil, y ha asegurado que, "después de casi dos años, no hay en Canarias ninguna persona que esté investigada ni detenida" en estas pesquisas y en el sumario de la investigación policial. "El Gobierno colaboró con las pesquisas y, lógicamente, la investigación judicial. En ese sentido, como he dicho de manera clara, absoluta transparencia y aclaración de las dudas que puedan existir. En el caso de Canarias, el material llegó y se pagó posteriormente. Ahí están todos los informes técnicos que sean precisos trasladar. Forma parte de una investigación judicial, en la que, repito, tenemos que colaborar todos", ha manifestado. INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Torres ha explicado que hay una comisión de investigación parlamentaria para investigar todas las compras realizadas en la pandemia. "Ya hemos anunciado y presentado que en el Congreso se investigue por parte de los grupos políticos en esa comisión de investigación todas las compras que se realizaron durante la pandemia, porque yo creo que es importante". En este sentido, ha lamentado que "el Partido Popular vote en contra", cuando la ciudadanía debe conocer todo y con todo el rigor" "Yo no sé qué esconden en las comunidades donde ellos gobernaron", ha remarcado, para explicar que el PSOE "va a votar en favor", también "en Canarias". "Es necesario que la ciudadanía sepa absolutamente todo y con todo el rigor de documentos, que son oficiales", ha señalado, para nuevamente repetir que "no comparte el proceder del PP, a quien le hemos pedido que aclare cuestiones que están en el sumario". En su opinión, "hay cuestiones en donde se nombran, supuestamente, a responsables relevantes del Partido Popular". Por ello, considera que, "de alguna manera, para despejar las dudas, es que voten sí a la comisión de investigación del Congreso". "Le hago un llamamiento por esa transparencia, por ese rigor y por la veracidad que exige la ciudadanía", ha apelado. "DESBORDADOS" El ministro ha explicado que se trataba de "una época tremendamente difícil" para "intentar salvar vidas". "Estábamos desbordados. Había conferencias de presidentes todos los domingos con el Gobierno de España, en las que nos pedíamos unos a otros cómo podíamos traer el material. La situación era tremendamente difícil", ha reiterado. "En esos días llegaban propuestas de todos los sitios, de empresarios, de compañeros, de representantes de otras fuerzas políticas, y esas propuestas llegaban al director del Servicio, quien las emitía a los servicios autónomos, las compartían y valoraban", ha expresado. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha reclamado "la colaboración de todos", para esclarecer lo ocurrido y "perseguir a quien ha realizado actuaciones ilícitas", para "lucrarse, de manera ilegal del erario público".