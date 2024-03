Sayas (PPN) ve una "preocupante vinculación con Navarra" del 'caso Koldo' y pide "explicaciones" a Santos Cerdán

El diputado del PP por Navarra, Sergio Sayas, ha considerado este viernes que existe una "preocupante vinculación con Navarra" del conocido como 'caso Koldo' y ha exigido "explicaciones" al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por "introducir a Koldo García en los ámbitos de poder" del partido. Sayas ha comparecido este viernes en la sede del PP en Pamplona para hacer balance de los cien primeros días del Gobierno de España, caracterizados, ha afirmado, por "la corrupción, la extorsión y la descomposición" del Ejecutivo central. Así, se ha referido a la ley de amnistía como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años", una ley que ha considerado "ilegal, redactada por aquellos a los que va a beneficiar, que pone patas arriba el Estado de Derecho, que pisotea la Constitución, que anula la igualdad de todos los españoles ante la ley y que ataca la separación de poderes". Por otro lado, ha lamentado la "enorme vergüenza que estamos sufriendo con el caso de las mascarillas, en el que hay señalados ministros del Gobierno, expresidentes de Comunidades Autónomas como Canarias y Baleares, la presidenta del Congreso, altos cargos del PSOE, empresas públicas vinculadas al PSOE y hasta la mujer del presidente del Gobierno". Sergio Sayas ha asegurado que "en los dos casos de corrupción sobrevuela la sombra de Santos Cerdán -diputado navarro y secretario de Organización del PSOE-", al que ha calificado de "bufón de Puigdemont" y "Cicerone de Koldo García". En el primer caso, ha destacado que fue "el embajador designado por Sánchez para ir a hablar con un prófugo de la justicia a traficar impunidad a cambio del Estado de Derecho y de la ley". En el segundo caso, ha afirmado que "ha sido el introductor del presunto mayor protagonista de esta trama" según "lo ha atestiguado directamente el señor Ábalos". El diputado ha remarcado que Cerdán "tiene que responder con urgencia, sin echar balones fuera y con total transparencia" si es el responsable de introducir a Koldo García "en los ámbitos de poder del PSOE" y si "va a asumir responsabilidades políticas por este hecho". También le ha preguntado desde cuándo conocía que García "era presuntamente el principal comisionista de una trama de corrupción" y si sabía las razones por las que Pedro Sánchez le nombró sustituto de Ábalos al frente de la secretaría de Organización del PSOE "porque es evidente que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo". Sayas ha mostrado su "preocupación" por que este caso "pueda salpicar" a Navarra y ha preguntado a Santos Cerdán "si en algún caso ha hecho una gestión, una recomendación, una propuesta o ha abierto alguna puerta de la Administración Pública de Navarra, sea a nivel municipal o a nivel autonómico, para que alguna de las empresas representadas por Koldo García haya podido hacer algún tipo de negocio en nuestra comunidad". También ha reclamado estas explicaciones a la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, porque "es evidente el protagonismo que el socialismo navarro ha tenido en toda esta historia". Ha preguntado a "si ha contratado o ha recibido peticiones de contratos de alguna empresa a través del señor Koldo García". De la misma, el grupo parlamentario del PPN ha pedido "todos los contratos, todas las licitaciones y todos los hechos derivados de las compras de mascarillas desde el año 2020". El diputado ha pedido "máxima celeridad" en la entrega de esta información y ha señalado que "se negaron a una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre el tema de las mascarillas". Además, ha resaltado que "si no dan las explicaciones voluntariamente" las tendrán que dar en la comisión de investigación que el PP va a poner en marcha en el Senado. ADANERO: "DEBERÍA CAER TODO EL GOBIERNO" Por su parte, el también diputado del PP Carlos García Adanero ha considerado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "tiene que dimitir, no puede seguir ni un segundo más en su puesto" porque "es evidente que está salpicada" por el 'caso Koldo' "de una forma tremenda". En su opinión, "es evidente que debería caer todo el Gobierno" por esta causa. A su vez, ha señalado que el Tribunal Supremo ha abierto una causa por terrorismo a Carles Puigdemont, "otro escándalo más" y "un caso de corrupción clarísimo" para "cambiar votos por impunidad". "Si a eso le sumamos el caso PSOE, desde luego debería caer todo el Gobierno", ha insistido. En Navarra, ha asegurado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "no está preocupada por el autogobierno" sino por "cómo paga la factura de los acuerdos de Bildu con Sánchez". "Por eso son tan chapuceros" con sentencias como la de Skolae, el decreto de méritos del euskera o la anulación de la transferencia de Tráfico por parte del Supremo, ha criticado. En este último caso, ha criticado que la presidenta se está "dando prisa" para resolver la transferencia de esta competencia para "echar a la Guardia Civil del Tráfico en Navarra, porque es una exigencia de Bildu". "Es una vergüenza que en Navarra sigamos pendientes de lo que dice Bildu" por "los seis votos que necesita Sánchez para seguir un día más en el Gobierno", ha rechazado. "Tenemos un Gobierno de Navarra absolutamente secuestrado y tenemos un Gobierno de España que está en absoluta descomposición, que nos va a llevar a todos por el agujero", ha alertado Adanero, que ha opinado que "lo normal sería que el Gobierno cayera en su conjunto".