Morant: "Quiero liderar un proyecto que se parezca al de Ximo Puig y que trascienda incluso las siglas del PSOE"

La ministra de Ciencia y recién proclamada líder del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que quiere encabezar "un proyecto que se parezca al liderazgo de Ximo Puig", el secretario general saliente y 'expresident' de la Generalitat, y "que trascienda incluso las siglas del PSOE". "Voy a trabajar para ser la primera mujer presidenta de la Generalitat", ha aseverado. A menos de un mes del congreso del PSPV de Benicàssim que la ratificará como secretaria general, al que irá como la única candidata, Morant ha asegurado que se siente "apelada" por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el PSOE necesita liderazgos fuertes a nivel autonómico. "Tengo un mandato claro: recuperar todas las instituciones que podamos", ha manifestado en un desayuno informativo de la Cadena SER. Para ello se ha comprometido a llegar a "trascender incluso las siglas del Partido Socialista, entendido como lo que hacemos cuando gobernamos". "Como alcaldesa soy consciente de que me apoyaron votantes del PP y de Compromís", ha señalado respecto a su etapa al frente del Ayuntamiento de Gandia. Morant ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos con el PP en "políticas para mejorar la vida de la gente", como el gran pacto en materia de emergencias que le ofreció este jueves el PSPV al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tras el incendio de Campanar. Por contra, ha dejado claro que no piensa negociar nada con Vox, socio del PPCV en el Consell. Preguntada por qué relación tendrá con Compromís, ha recordado que fue alcaldesa gobernando con la coalición y que ha mantenido relación con sus representantes en el anterior gobierno del Botànic: "Somos socios, estamos obligados a llevarnos bien y a construir una alternativa al gobierno más reaccionario en la historia de la Comunitat Valenciana". LA DIPUTACIÓN Y JORGE RODRÍGUEZ Respecto a la posibilidad de recuperar el gobierno de la Diputación de Valencia, que comparten PP y Ens Uneix, Morant ha defendido que quieren hacerlo en todas las instituciones en las que sea posible y "no para el PSPV", sino para impulsar políticas que beneficien a la ciudadanía. Ahora bien, ha remarcado que no ha hablado con el líder de Ens Uneix, el exsocialista Jorge Rodríguez, sobre el que ha destacado que tras las elecciones del 28M fue absuelto del 'caso Alquería' que partió de "acusaciones infundadas e injustas". Entonces, ha indicado que "hubo una reacción del PSOE", tras la que Rodríguez dejó el partido. De cara al futuro, ha reconocido que le gustaría que Ens Uneix no siguiera gobernando en la Diputación con el PP con el apoyo de Vox. "Habrá oportunidad para hablar, sin duda", ha agregado. DEFIENDE EL "ACUERDO" CON SOLER Y BIELSA A nivel orgánico, preguntada por la reunión que tuvo en Ferraz junto a los otros dos que se postularon a liderar el PSPV (Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa) que acabó con ella como única candidata, Morant ha reiterado que los militantes querían que hubiera un acuerdo y se "alegraron" de que fuera posible. Cuestionada por las críticas de que fue una imposición o un 'dedazo' de Sánchez, ha ironizado con que entiende que "a PP y a Vox les preocupe esto porque hacen procesos muy democráticos", entre los que ha citado los de Mazón y Alberto Núñez Feijóo. Sobre si habrá integración en el congreso de Benicàssim, Morant ha avanzado que quiere "cambiar la manera de hacer las cosas" y acabar con la "fama" del PSPV de estar hasta "altas horas de la madrugada" negociando. "Esta vez no va a pasar: vamos a ser capaces de proponer la ejecutiva el sábado por la tarde para irnos a dormir bien tranquilos", ha prometido. MUÑOZ CONTINUARÁ COMO SÍNDIC Mientras ha remarcado que "no está decidido" quién ocupará la secretaría de Organización, que ostenta actualmente José Muñoz, ha confirmado que este continuará como síndic del PSPV en Les Corts. Y respecto a su compatibilidad como ministra y líder del PSPV, ha defendido que no hay más capacidad de tener "influencia" de los intereses valencianos en el Gobierno que sentándose en el Consejo de Ministros y que a partir de ahora lo hará "con más intensidad". Además, Morant ha rechazado "la disyuntiva entre Pedro Sánchez o defender a los valencianos" y ha reiterado que el presidente del Gobierno está comprometido con los intereses de la Comunitat como la financiación autonómica.