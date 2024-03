Montero defiende la gestión de Armengol en 'caso Koldo' y señala que fue su Gobierno el que pidió el dinero a la trama

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este viernes la actuación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al frente del Gobierno de Baleares en el marco del 'caso Koldo', y ha hecho hincapié en que fue su Gobierno el que reclamó el dinero a la trama y que el juez "no cuestiona que los contratos" para adquirir mascarillas "fueron legales". En declaraciones a la prensa junto al delegado especial del Estado, Pere Navarro, antes de visitar el DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la vicepresidenta primera ha recordado que fue el Ejecutivo de Armengol el que realizó la petición de reintegro del expediente al creer que la calidad de las mascarillas no correspondía a la del contrato. Además, ha destacado que el juez "no cuestiona que los contratos fueron legales y que la administración actuó correctamente", y ha hecho hincapié en que no hay personas de la administración implicadas en el sumario. QUE SE EXPLIQUE EL PP En esta línea, ha señalado que fue con el Gobierno balear liderado por los 'populares' cuando caducó el expediente. Por ello, Montero ha asegurado que la petición del PP para que Armengol dimita por este caso de corrupción es un intento de desviar la atención: "Riñes para que no te riñan". De forma paralela, ha insistido en que es el PP el que "tiene que dar explicaciones" por el 'caso Koldo', concretamente por qué el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aparece en el sumario "como el que iba a hacer una reunión con personas de la trama". "¿Se produjo la reunión? ¿Si no fue, quién fue? ¿Quién es 'Alberto', que figura en ese párrafo del sumario? Hay muchas preguntas en el aire que el PP debe contestar", ha añadido.