Más de 25 alcaldes de Murcia y Almería exigen al Gobierno central la línea ferroviaria entre Murcia, Lorca y Almería

Más de 25 alcaldes de la Región de Murcia y Almería se han concentrado este viernes para reivindicar al Gobierno de España la puesta en marcha de línea ferroviaria entre Murcia, Lorca y Almería, según informaron fuentes del PP en un comunicado. En concreto, en la concentración han participado el secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, junto con parlamentarios nacionales y autonómicos del PPRM y del PP de Almería, así como los alcaldes de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, y Almería, María del Mar Vázquez. En el acto, celebrado en Lorca, también han participado la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el resto de los portavoces de los municipios de ambas provincias, que se han concentrado para reivindicar al Gobierno de España la puesta en marcha de línea ferroviaria entre Murcia, Lorca y Almería. En este acto, alcaldes y portavoces de los municipios por la línea afectada han firmado un manifiesto y se ha anunciado la presentación de mociones en todos los foros parlamentarios de las dos provincias, tanto a nivel municipal, como regional, así como en las Cortes Generales. El secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, ha destacado que esta línea es "la vertebración para el futuro de la provincia de Almería y de la Región de Murcia", por ello "exigimos al Gobierno de España que el Corredor Mediterráneo llegue en tiempo y forma, pero tristemente esto ya no va a suceder". Asimismo, ha instado al Gobierno de la Nación a que se comprometa con el Levante, pero "parece ser que es muy complicado para este Gobierno atender cualquier tipo de reivindicación que se le pida, venga de donde venga". Desde el PPRM afirman que llevar a cabo este proyecto "es de justicia para Murcia, para Almería y para el Levante, que además ayuda a la economía nacional", pero "este Gobierno de Sánchez está más pendiente de sobrevivir cada día, que de gestionar el interés general". Por lo tanto, "desde el PP vamos a seguir reivindicando estas infraestructuras de primer nivel". "Los compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez se han ido cayendo e incumpliendo. No sólo no llega el Corredor Mediterráneo, sino que no tenemos ni siquiera la línea entre Murcia, Aguilar, Lorca y que ha echado a 1.200.000 vehículos a nuestras carreteras, con lo que esto ocasiona", ha denunciado públicamente. Por lo tanto, "desde aquí cumplimos el compromiso del Partido Popular de reivindicar acciones concretas y compromisos al Gobierno de España para con el ferrocarril, exigiendo justicia para nuestras provincias, para la Región y seguiremos contándole a los ciudadanos la importancia de tener un gobierno serio, solvente y que genere certidumbre". "Es la primera vez que gobierna un partido que ha perdido las elecciones y eso, efectivamente, se nota en la gestión, en el día a día", ha recalcado Luengo. Coincidiendo con la semana en la que se cumplen los 100 primeros días del Gobierno de Pedro Sánchez, Luengo ha afirmado que es un gobierno "herido de muerte" y que "el hedor de los casos de corrupción empapa y contagian cada rincón de este país". El secretario general ha concluido diciendo que los avances en materia ferroviaria "será una realidad con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo". Por otro lado, el senador del PP, Francisco Bernabé, ha afirmado que "estas obras necesitan un impulso urgente" y ha recordado que "fue un Gobierno del PSOE el que en el año 1985 cerró la conexión ferroviaria entre Murcia y Andalucía" y, ahora, 40 años después, "es otro gobierno del Partido Socialista el que está impidiendo el que avance la nueva conexión a través de Murcia y de Almería". Bernabé ha destacado que "todavía no han empezado las obras del soterramiento del Lorca" y hace ya seis años que en la ciudad de Lorca compareció el último ministro de Fomento del Partido Popular, Iñigo de la Serna, para anunciar que el proyecto de un soterramiento que iba a comenzar al año siguiente. A pesar de ello, "ese mismo año hubo una moción de censura, llegó Sánchez y nos dijeron que iban a hacer un proyecto nuevo, que las obras empezarían en 2020 y que tendríamos el Corredor terminado en 2026", pero "estamos en 2024 y no ha empezado ninguna obra y nadie en el PSOE da la fecha de 2026". El senador ha señalado que "el ministro Óscar Puente se negó a confirmar 2026 como el año de la puesta en funcionamiento de la línea". Por tanto, "tenemos que reaccionar y lo hacemos con actos como el de hoy". Asimismo, ha concluido el senador, "el Partido Popular no se rinde y va a seguir peleando porque esa línea de Alta Velocidad entre Murcia, Lorca y Almería sea una realidad". Por su lado, la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha exigido el "impulso decidido" que necesita el Corredor Mediterráneo para ser una realidad, "una infraestructura necesaria e imprescindible para que los ciudadanos europeos puedan disfrutar de los productos de primer nivel que les ofrece la Huerta de Europa". "No podemos permitir más demoras, y por eso hoy unimos nuestras voces para reclamar las comunicaciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones con otros mercados del sector primario", ha destacado, para continuar que "hoy los municipios del PP exigimos a Sánchez que cumpla de una vez por todas". Para concluir el acto, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha exigido "que se impulsen de forma decidida las obras del Corredor Mediterráneo y no se produzcan más retrasos en la apertura del tráfico ferroviario". "Es necesario reabrir de inmediato el tráfico ferroviario de la línea Águilas-Lorca-Murcia, ya que un millón doscientos mil ciudadanos que utilizaban anualmente esta línea se han visto abocados a utilizar la carretera por la ausencia del servicio de Cercanías", ha apuntado Gil.