López Miras insiste en que el Gobierno murciano no va a dar "ni un paso atrás" en la protección del Mar Menor

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha asegurado que su Ejecutivo no va a dar "ningún paso atrás en la protección del Mar Menor" ni va a avalar "nada que suponga un retroceso en la defensa y en el cuidado" de la laguna salada. López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por si ha tenido tiempo de leer el borrador de la reforma de la Ley del Mar Menor presentada este jueves por el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, a los miembros del Ejecutivo autonómico en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. En este sentido, López Miras ha afirmado que él mantiene "exactamente la misma posición" que lleva expresando durante "algunos meses" y ha suscrito "punto por punto" lo que dijo este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Así, el presidente del Ejecutivo murciano ha ratificado que el borrador es una iniciativa parlamentaria de Vox, y ha dicho desconocer si ese partido la presentará en la Asamblea "o no", porque es algo que les "corresponde a ellos". A este respecto, López Miras ha reconocido que todavía no ha tenido tiempo de leer el borrador presentado por Antelo porque este jueves estuvo en un "importante encuentro empresarial" en el que "participaron grandes referentes empresariales" de España y "presidentes de patronales también a nivel nacional". "Precisamente, me invitaron porque querían escuchar, en primer lugar, qué es lo que se está haciendo en la Región de Murcia, cómo bajamos impuestos, cómo eliminamos trámites burocráticos, cómo ayudamos a incentivar la inversión, a crear más empresas, a crear oportunidades y también cuál era la visión del presidente de la Región de Murcia sobre el contexto nacional", ha añadido. Por lo tanto, ha recordado que este encuentro empresarial que se desarrolló bajo el lema 'La cooperación entre territorios, motor de la España autonómica', "estaba agendado desde hace más de un mes" y él estuvo "compartiendo" con sus participantes algunas reflexiones que cree que "son importantes". Para López Miras, "es muy importante que se escuche a la Región de Murcia en Madrid", y "es muy importante que, cuando se toman decisiones en Madrid, se tenga en cuenta la opinión de la Región de Murcia". "Y a eso dedico parte de mi trabajo y, por eso, ayer precisamente, estaba en este prestigioso encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus", ha señalado. Al ser preguntado por el motivo por el que Antelo haya presentado ese borrador en el Consejo de Gobierno, a pesar de tratarse de una proposición de ley, López Miras ha afirmado que no puede hacer "conjeturas". "Yo sé lo que yo hago, y lo que hacen otros, se lo tienen que preguntar a otros", ha zanjado