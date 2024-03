La Fiscalía abre diligencias de investigación penal a Jácome tras la denuncia por supuesta malversación de ex compañeros

La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos interpuesta por ex compañeros de su partido y ahora presentada por el partido Coalición de Centro Democrático (CCD). Concretamente, la denuncia fue presentada el 5 de diciembre de 2023 ante la Fiscalía, que decidió abrir diligencias de investigación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, para dirimir si hay una posible responsabilidad penal por la denuncia presentada por incompatibilidad del puesto de alcalde con otros ingresos. Según recoge el texto de la denuncia, Coalición de Centro Democrático (CCD) pidió investigar un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos, en relación a que el regidor habría estado "simultaneando su actividad profesional y el sueldo público a sabiendas de su incompatibilidad". En el escrito se argumenta sobre la base del artículo 13 del real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre de entidades locales que en el caso de que un concejal con dedicación exclusiva tenga otras ocupaciones "marginales" remuneradas "se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del pleno". Asimismo, explica que el propio alcalde es conocedor de esta cuestión, puesto que se llevó una moción al pleno del 26 de enero de 2022 que se debatió y aprobó (con votos de la oposición) la petición para que renunciase a su sueldo debido a la "incompatibilidad profesional". Los denunciantes apuntan que "a sabiendas de que es incompatible su actividad profesional y su sueldo como alcalde", el 14 de julio de 2021 presenta en el ayuntamiento que no cuenta con "ningún" supuesto de posible incompatibilidad. INGRESOS DEL REGIDOR En la denuncia se explica, asimismo, que los ingresos profesionales que devenga el regidor vienen determinados por "las facturas que emite el partido", Democracia Ourensana, en concepto de "publicidad y trabajos varios", que, según los denunciantes, "se hacen efectivos directamente con las aportaciones del grupo municipal". En el escrito también se hacen reseñas de declaraciones de Jácome en las que dicen que "el dinero del grupo municipal se gasta en lo que yo considero" y "el proveedor soy yo y es lógico que me lo quede" o que "la inversión de DO en Auria que soy yo, la hacemos porque somos más listos y más hábiles". Así las cosas, y tras advertir resoluciones "arbitrarias" para las subvenciones de su grupo municipal, los denunciantes pidieron a Fiscalía la admisión de la denuncia para "proveer lo procedente par ala más pronta administración de justicia, ya que la conducta desarrollada por el señor Jácome transita por los caminos de la ilegalidad sujeta al escarmiento penal". En los documentos adjuntos de la denuncia se incluye la mencionada moción, en la que se hace mención a un sueldo en el año 2019 de 34.191,95 euros y, como actividad privada, según las cuentas presentadas por el Tribunal de Cuentas que ha facturado el partido político Democracia Ourensana y a su grupo municipal 83.401,57 euros.