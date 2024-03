Exteriores insiste en que no prepara un viaje de Díaz a Palestina y niega que lo haya hablado con Albares

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha vuelto a asegurar este viernes que no se está preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a Palestina y ha negado que esta haya hablado en ningún momento sobre el mismo con el titular del departamento, José Manuel Albares. En una entrevista en La Sexta, Díaz ha insistido en que sigue preparando el viaje y ha asegurado que Albares estaba al tanto del mismo, como también le informó de una reciente visita que ha realizado a Washington. "Me gustaría, por supuesto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos ayude con este viaje, sobre todo porque es un viaje peligroso. Sí voy a viajar a Palestina y lo voy ha hacer por la brutalidad, la barbaridad que estamos viviendo", ha remachado la también titular de Trabajo. Sin embargo, fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press han recalcado que "la vicepresidenta y el ministro nunca han hablado de este viaje". En este sentido, han vuelto a reiterar, como ya se hizo desde el Ministerio y también el propio ministro cuando se conocieron los planes de Díaz, que no se está preparando este viaje a Palestina. "En las actuales circunstancias, no es comparable la preparación de un viaje a Palestina con un viaje a Washington", han incidido las fuentes, que han recalcado que "todo el Gobierno se siente representado en la posición sobre Palestina, que expresan el presidente y el ministro de Exteriores", en línea con lo manifestado por el propio Albares cuando se le ha preguntado por el asunto.