Esther Guerrero y Marta Pérez, cara y cruz en el 1.500

Glasgow, 1 mar (EFE).- La catalana Esther Guerrero disputará en la pista cubierta del Emirates Arena de Glasgow su primera final en un Mundial mientras que la soriana Marta Pérez, cuarta de su serie de 1.500, quedó eliminada.

Esther Guerrero se encuentra, a sus 34 años, en un gran momento de forma. Es una de las estandartes del mediofondo femenino español y, junto con la soriana Marta Pérez, mantiene una sana rivalidad que se traduce en las pistas y fuera de ellas en amistad.

A Glasgow llegó avalada por el récord de España de mil metros en pista cubierta que logró en Málaga con 2:37.57 el 13 de enero y sus buenas sensaciones de la temporada bajo techo las ratificó en la ciudad escocesa.

Esther Guerrero corrió su carrera de forma inteligente, supo mantener el ritmo hasta el final y aguantó los últimos metros, en los que se aceleró la prueba, para parar el crono en 4:14.23, por detrás de la etíope Freweyni Hailu (4:12.38), primera, y la británica Revee Walcott-Nolan (4:13.06), segunda.

"Estoy muy contenta. Mi objetivo era estar en la final. Me benefició el sorteo de la semifinal, no porque corriera con gente menos buena sino porque era gente que corría menos que yo. El domingo, en la final, espero disputarla, ser lo más competitiva posible. Hay tres chicas muy favoritas, las tres etíopes, y yo no tengo nada que perder. La final es un premio a mi carrera", dijo Esther Guerrero, en la zona mixta del Emirates Arena.

En la tercera de las cuatro series de 1.500 corrió Marta Pérez, que batió este mismo año la plusmarca nacional de la milla en pista cubierta. La pupila de Antonio Serrano comenzó muy bien la carrera, pasó el mil como segunda pero acabó superada y desfondada como cuarta clasificada con 3:37.92.

Por delante terminaron la etíope Diribe Welteji (4:07.17), primera; la portuguesa Salomé Alfonso (4:07.55), segunda, y la estadounidense Emily Mackay (4:08.04), tercera.

"Las sensaciones son regulares. No llego al último doscientos rápida. He estado entrenando en invierno, hice 4:06, mi marca personal, pero los últimos diez días no llego. Voy bien por arriba, entreno muy bien por ahí, y no soy de las que le cuesta acabar. Tendremos que ver qué pasa. No me responde la energía del cuerpo", comentó a EFE Marta Pérez, al término de su carrera. EFE

drl/apa