El TSXG absuelve a un hombre de un delito de abuso sexual en Ourense al apreciar error en la apreciación de la prueba

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha absuelto de un delito de abuso sexual a una mujer, en un municipio ourensano, a un condenado a seis años y seis meses de cárcel. Lo hace tras revocar el fallo de la Audiencia Provincial de Ourense y después de que la representación procesal del encausado interpusiese recurso de apelación, con la adhesión del Ministerio Fiscal, contra la referida sentencia y la acusación particular lo impugnase. La denuncia fue por unos hechos que la mujer situó en septiembre de 2021 después de que, según recogía el fallo, hubiese mantenido relaciones con otro hombre y acabase en casa de una amiga, en la que vivía también el condenado, ahora absuelto, y al que denunció por relaciones sexuales no consentidas. La apelación se articuló por la vía del error en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora, el TSXG absuelve al hombre ya que, entre otras cuestiones, incide en que no hubiese "el mínimo rastro de ADN del acusado" en el cuerpo de la mujer. De ella, afirma que "sin haber mentido, pudo haber hecho una serie de afirmaciones derivadas de lo que creyó haber oído, visto o sentido en aquella extraña noche en la que ingirió, junto a su tratamiento médico habitual, unas elevadísimas dosis de alcohol como nunca antes había tomado". "En atención a todo lo expuesto, y por concurrir un manifiesto error en la apreciación y valoración de las pruebas, se estima el recurso de la defensa, con la adhesión del Ministerio Fiscal, y se revoca la sentencia de instancia", añade.