El PSOE, dispuesto a llamar a Armengol a la comisión de investigación en el Congreso por el 'caso Koldo'

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que están abiertos a que la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del gobierno balear, Francina Armengol, comparezca en la comisión de investigación que los socialistas impulsan en la Cámara Baja sobre el 'caso Koldo' y otras compras de material anticovid durante la pandemia. Además, insisten en reclamar explicaciones al portavoz del PP, Miguel Tellado, cuyo nombre aparece mencionado en el sumario de la investigación. "Hay que poner el foco en la comisión de investigación para que todos puedan pronunciarse y se pueda entender qué pasó", ha apuntado este viernes durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la posible comparecencia de Armengol. La expresidenta de Baleares está en el punto de mira de la investigación por comprar mascarillas a la empresa investigada en la trama del caso Koldo cuando era presidenta autonómica de Baleares. Además, este mismo viernes varios cargos del PP han salido en tromba contra ella por "avalar" a la empresa investigada para que siguiera contratando con la administración pública. Peña ha insistido en abrir ese espacio para que también la presidenta Armengol "pueda dar todas las explicaciones pertinentes". "Estamos, por supuesto, abiertos a ello", ha remarcado, apuntando que los socialistas llamarán a declarar a "todas las personas" que puedan "dar luz y ayudar" a esta cuestión. EL PP TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES De quien sí que ha confirmado la comparecencia ha sido del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cuyo nombre aparece en el sumario del caso. "Todas las personas que aparecen --en el sumario-- deberían dar explicaciones, y el señor Tellado apare en varias ocasiones", ha afeado. A su juicio, desde el PP deberían dar explicaciones y apoyar esta comisión de investigación porque de no hacerlo el PP lo que quiere es "ocultar a la ciudadanía" cómo sucedieron las contrataciones en el momento de la pandemia. "Estaría bien que en esas mesas de investigación empezaran a dar respuestas de lo que pasa en su casa", reprochaba Peña. Sobre el argumento del PP de que su nombre fue introducido en las conversaciones porque "sabían que estaban siendo escuchados", Peña ha pedido a Tellado que deje "esos maximalismos" que a veces provocan "cierto sonrojo". En lo referente al exministro socialista, José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto tras las exigencias de su partido. Peña ha remarcado que el ADN del PSOE es ser "implacables" contra la corrupción y aunque sea "duro", había que asumir responsabilidades políticas. Al ser preguntada por si habrá que asumir más responsabilidades, la portavoz socialista ha matizado que irán actuando según vayan conociendo el sumario pero que en cualquier caso "no son jueces y no hacen reproches".