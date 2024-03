El PSOE balear responde al PP pidiendo la dimisión de Prohens: "Está mintiendo para tapar lo que ha sucedido"

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha respondido al PP solicitando la dimisión de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha acusado de "mentir" para "tapar lo que ha sucedido desde que entró en el Govern". "Creemos que si finalmente el expediente ha caducado, la que tiene que dimitir es Prohens, porque está mintiendo para tapar lo que ha sucedido desde que entró en el Govern", ha insistido Negueruela este viernes en declaraciones a los medios. En esta línea, ha exigido también que el Ejecutivo balear dé explicaciones para saber "quién del PP ha hablado con la trama Koldo y por qué se ha caducado el expediente", y en caso de confirmarse, la dimisión de Prohens "por las insidias que ha dicho y por ser la responsable de esto". Durante su intervención, el socialista ha interpretado que todo lo ocurrido se traduce en una "una ofensiva del PP", recordando que el anterior Govern reclamó a la empresa las cantidades y ese expediente se dejó al Govern actual. De otro lado, el socialista ha asegurado que, según lo que han conocido, "la trama se puso en contacto con Miquel Tellado y con el PP de Baleares". En dicha reunión, según Negueruela, "dicen que está todo arreglado y la presidenta del Govern no da explicaciones por ello". "No saben todavía quién de ellos ha hablado con la empresa de las mascarillas, pero ayer el vicepresidente del Govern, Toni Costa, ya reconocía que se habían producido contactos con ellos, protegiéndose y escudándose tras funcionarios para decir que durante la etapa de Prohens hubo contactos", ha dicho el portavoz del PSIB. Además, ha querido dejar claro que si el sumario es verosímil, "lo es para todos". "Para Tellado y para un tal Alberto también", ha expresado, remarcando que "lo más contundente que dice el sumario es que quien está bajo investigación es el Govern de Prohens y lo que se deduce de las conversaciones publicadas es que hay muchos contactos del IbSalut actual para que el PP no reclame la cantidad y no se ha reclamado".