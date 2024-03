El PP urge a Sánchez a explicar si se dio un "chivatazo" a trama Koldo y por qué Puente mantiene a presuntos implicados

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha emplazado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar si se dio un "chivatazo" desde Interior a los investigados en el llamado 'caso Koldo' relativo a una presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Además, ha recalcado que debe aclarar por qué el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene a presuntos implicados. "Queremos exigirle al presidente del Gobierno que aclare qué autoridad o dirigente socialista dio el chivatazo a Koldo para que extremara sus movimientos y tuviera cuidado en sus conversaciones telefónicas. E igualmente queremos exigirle que dé explicaciones de por qué el señor Óscar Puente sigue manteniendo a seis personas presuntamente implicadas en la trama con nómina a cargo de su Ministerio", ha demandado Sémper en una rueda de prensa en la sede de partido. También ha solicitado a Sánchez explicaciones sobre las informaciones que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y ha dicho que el PP no va a "actuar como el PSOE", asegurando que no van a "ejercer cacerías". "Pero lo que estamos teniendo oportunidad de conocer es extraordinariamente grave, entre otras cosas, porque un miembro del Gobierno tiene la obligación legal de abstenerse cuando se someta a consideración del Consejo de Ministros, temas, decisiones o votaciones que le afectan de una u otra manera, desde un aspecto personal", ha enfatizado, aludiendo al rescate de Air Europa. De esta forma se ha referido de forma implícita a la información publicada por el Confidencial acerca de que Air Europa patrocinó la carrera de Begoña López antes de que el Gobierno rescatara a la aerolínea. Según este medio, el holding de Javier Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el IE África Center de Gómez y costeó un acto suyo en Londres semanas antes de ese rescate con fondos públicos. Sobre la posibilidad de citar a la mujer den Sánchez en la comisión de investigación que el PP va a crear en el Senado, Sémper ha dicho que su partido no descarta "ninguna acción". "Nadie estará libre de dar explicaciones en ningún foro en el que el Partido Popular tenga capacidad de llamar a quien sea", ha indicado. VE UNA "PATOCHADA" LA ESTRATEGIA DEL PSOE DE IMPLICAR A TELLADO Asimismo, el portavoz del PP ha tildado de "patochada" la estrategia del PSOE para implicar a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado cuando el sumario acredita que no hubo "ninguna reunión" con los implicados en la trama. Así, el PP ha señalado que el día 10 de enero por la mañana --fecha en la que fijan ese supuesto encuentro-- estaban en el Pleno del Congreso y el día 3 de diciembre asistía a una concentración de PP contra la amnistía en el Templo de Debod. En este punto, Sémper ha echado en cara al PSOE que ante este supuesto caso de corrupción intente "desviar la atención" y "enmarañar la verdad a través de mentiras", buscando crear "una confusión en virtud de la cual los españoles al final" pierdan "el hilo". "Adelante, animo al PSOE a que siga con esta estrategia de intentar hacer creer a los españoles que el señor Tellado medió a favor de una presidenta del PSOE para tapar un caso de corrupción. Animo de verdad fervorosamente al Partido Socialista, si esta es su línea, a que siga en ese camino", ha resaltado, para añadir que la presidenta del PP en Baleares, Marga Prohens, reclamó a la empresa "el dinero de las mascarillas defectuosas" en Baleares "en cuanto tomó posesión del cargo". PIDE A SÁNCHEZ DAR EXPLICACIONES EN VEZ DE "ECHAR BALONES FUERA" Sémper ha insistido en pedir explicaciones "contundentes y completas" al presidente del Gobierno porque cada día van conociendo informaciones que afectan a su "círculo más íntimo" y que evidencian que sobre el Gobierno se cierna "una sombra de corrupción". "Nadie da explicaciones satisfactorias y la voluntad de este Gobierno y del PSOE es echar balones fuera", ha dicho, tras recordar que han pasado 10 días desde que "estalló este escándalo que acorrala al PSOE y al Gobierno". A su juicio, "cada día que pasa la vergüenza es más insostenible" y no hay "ni una dimisión y ni una explicación". "Pedro Sánchez llegó al gobierno de España abanderando el Gobierno de la dignidad. Se ha convertido en el Gobierno de la indignidad", a ha dicho. "SE HA CONVERTIDO EN EL GOBIERNO DE LA INDIGNIDAD" Sémper ha insistido en descartar "cacerías gratuitas" del PP hacia el PSOE y ha señalado que lo que hace falta son explicaciones, porque "en los peores momentos de la pandemia, había políticos que aprovecharon para lucrarse y cometer actos irregulares, algo muy grave" Finalmente, ha acusado al Gobierno de estar "asediado por los problemas" y preocupado "en proteger a Pedro Sánchez y no en dar soluciones a los españoles". "Sánchez llegó abanderando el Gobierno de la dignidad y se ha convertido en el Gobierno de la indignidad", ha resaltado.