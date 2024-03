El PP exige al PSOE aplicar con Armengol la misma vara de medir que con Ábalos: "No puede llegar al próximo Pleno"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha exigido este viernes al PSOE aplicar con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la misma vara de medir que utilizó con el exministro José Luis Ábalos ante conductas "no ejemplares" y que incluso pueden ser constitutivas de delito. A su entender, la expresidenta del Congreso está "inhabilitada politicamente" y no puede seguir como presidenta de la Cámara sino que debe dimitir inmediatamente. "Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. El PSOE debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares e inaceptables y supuestamente constitutivas de delito", ha afirmado Sémper, que ha recordado que además en este caso tiene "como principal cometido representar a todos los españoles como tercera autoridad del Estado". En una rueda de prensa en la sede del PP, tras una nueva reunión de la comisión de seguimiento que ha creado el partido para analizar el llamado 'caso Koldo', Sémper ha subrayado que la situación de Armengol es "insostenible" porque hoy conocen que cuando estaba al frente del Gobierno de Baleares "compró material a una trama corrupta" por importe de 3,7 millones de euros "con cargo a los fondos europeos". Según ha relatado, era un "material inservible" que "fue almacenado por su falta de calidad". Sin embargo, ha dicho que "existen documentos que acreditan que el propio Gobierno de Baleares los identificó como material no satisfactorio" y "fue almacenado". El dirigente del PP ha indicado que poco antes de abandonar el Gobierno de Baleares es cuando deciden "hacerlo público", "darlo a conocer y reclamarlo". "Estamos hablando de una utilización fraudulenta del poder político de ocultar información y de engañar a las instituciones europeas a través de documentos que se enviaron también a las instituciones europeas", ha enfatizado. Por todo ello, ha insistido en solicitar la dimisión de Armengol como presidenta del Congreso y ha subrayado que el propio exministro de Transportes habló de este asunto como una "estafa" y "quebranto a las arcas públicas en Baleares". "ESTÁ INHABILITADA POLÍTICAMENTE" Sémper ha señalado que el PP ya dijo en su día que Armengol no era la "persona idónea" para el cargo de presidenta del Congreso por los "escándalos" en torno a su mandato en Baleares, recordando el caso que afectó a "menores tuteladas" y "fue descubierta tomando copas en pleno confinamiento". "Y ahora, por si todo esto fuera poco está salpicada por esta trama. Seguimos sin entender que se premie con la presidencia del Congreso a quien pudo ocultar una estafa multimillonaria", ha aseverado, para añadir que está "claramente inhabilitada políticamente" para la función política que representa en el Congreso. Sémper, que se ha mostrado convencido de que se van a ir conociendo "más detalles turbios de esta trama", ha resaltado que la presidenta balear del PP, Marga Prohens, reclamó el dinero de las mascarillas defectuosas compradas por Armengol "en cuanto tomó posesión", mientras que la actual presidenta del Congreso "tardó tres años en mover un dedo". Fuentes del PP ya han avisado que, aparte de responsabilidades políticas, el partido analizará las que pueda haber en el plano jurídico, no descartando por tanto la posibilidad de acudir a los tribunales. PIDE A SÁNCHEZ DAR EXPLICACIONES EN VEZ DE "ECHAR BALONES FUERA" Asimismo, Sémper ha insistido en pedir explicaciones "contundentes y completas" al presidente del Gobierno porque cada día van conociendo informaciones que afectan a su "círculo más íntimo" y que evidencian que sobre el Gobierno se cierna "una sombra de corrupción". "Nadie da explicaciones satisfactorias y la voluntad de este Gobierno y del PSOE es echar balones fuera", ha dicho, tras recordar que han pasado 10 días desde que "estalló este escándalo que acorrala al PSOE y al Gobierno". A su juicio, "cada día que pasa la vergüenza es más insostenible" y no hay "ni una dimisión y ni una explicación". "Pedro Sánchez llegó al gobierno de España abanderando el Gobierno de la dignidad. Se ha convertido en el Gobierno de la indignidad", a ha dicho.