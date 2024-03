El PP asegura es necesario que Sánchez de" explicaciones ya" sobre el caso Koldo

Madrid, 1 mar (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que su partido no va a “ejercer cacerías gratuitas”, pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe dar “explicaciones ya” sobre el caso Koldo y sobre las informaciones que afectan a su entorno más cercano.

“La gravedad es tan extraordinaria que el presidente debería estar dando explicaciones ya”, ha asegurado Sémper en rueda de prensa, en la que ha dado por inhabilitada a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por las irregularidades cometidas en la compra de mascarillas.

“Urgimos al presidente del Gobierno, que lleva en silencio desde que estalló este caso, que aclare todas las informaciones que están apareciendo, también aquellas que afectan a su entorno más cercano”, ha apuntado.

Sémper se ha referido así a la información publicada por El Confidencial según la cual el comisionista del Ministerio de Transportes y el consejero de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno antes de recibir 475 millones de euros del fondo creado por la SEPI para ayudar a empresas estratégicas a afrontar la caída de actividad a consecuencia de la pandemia.

“Lo que estamos conociendo es extraordinariamente grave porque un miembro del Gobierno tiene la obligación absoluta de abstenerse en el Consejo de Ministros cuando hay un tema personal; por lo tanto el presidente debe dar explicaciones”, ha dicho.

Además, ha reclamado también explicaciones sobre quién dio el “chivatazo” a Koldo en relación a las escuchas a las que estaba siendo sometido y por qué el ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue manteniendo en el ministerio a seis personas implicadas en la trama de las mascarillas.

Sobre Armengol, Sémper ha asegurado que las sospechas “son más que fundadas, y el PP no va a dejar de hacer preguntas”, porque considera que “su situación es insostenible” y no debería “llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno”. A su juicio, "la tercera autoridad del Estado no puede estar comprometida en acusaciones tan graves, porque compromete la dignidad de los diputados y avergüenza a los españoles”.

Finalmente y a preguntas sobre el portavoz del PP en el congreso Miguel Tellado, Sémper ha considerado que las acusaciones del PSOE son sólo un intento de “desviar la atención y enmarañar la verdad para que los españoles perdamos el hilo”. EFE

