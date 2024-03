El 64% de los jóvenes catalanes de entre 18 y 24 años no se siente europeísta, según una encuesta del CEO y el PE

Un 64% de los jóvenes catalanes que tienen entre 18 y 24 años no se siente europeísta, según indica una encuesta realizada conjuntamente por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, ante las elecciones europeas del 9 de junio. Esta franja de edad es la que muestra más rechazo: el 46 % se siente poco europeísta mientras el 18%, nada, mientras que el resto de intervalos de edad se sitúan por encima del 50%, siendo la más alta la de más de 65 años (62%). En general, un 55% de los encuestados dice sentirse mucho o bastante europeísta, frente a un 43% que se siente poco o nada. Por otro lado, tres de cada cuatro catalanes asegura que acudirá a votar en las elecciones europeas, aunque el 59% reconoce que no sabe cuándo se celebran. Así se desprende de la encuesta que se realizó entre el 19 de enero y el 12 de febrero, y en la que se ha obtenido una muestra final de 1.100 personas mayores de edad, ciudadanos de la UE y residentes en Cataluña, y con un margen de error del +-3%, han explicado el director del CEO, Jordi Muñoz, y el director de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, en rueda de prensa este viernes. Al ser preguntados sobre la probabilidad de participación en los comicios europeos en una escala del 0 al 10, los encuestados se sitúan de media en un 7,5 puntos, y hay un 50% asegura que está al 100% seguro que irá a votar, mientras que un 12% afirma que no acudirá a las urnas. Además, un 50% afirma haber votado siempre que han habido elecciones europeas, mientras que un 22% se ha abstenido de votar todas las veces y un 5% la mayoría de las veces. Sobre estos datos, Muñoz ha señalado que los expertos en este tipo de indicadores apuntan que todos los encuestados que no aseguren al 100% que irán a las urnas "es dudoso que acaben yendo a votar", y ha pedido tomar estos resultados como una indicación, ya que considera que es un dato difícil de prever a tantos meses vista --quedan 100 días para la celebración de los comicios--. 5,4 MILLONES DE CATALANES LLAMADOS A VOTAR A la hora de decidir su voto, un 55% de los encuestados aseguran que tendrán en cuenta tanto temas relacionados con la UE como cuestiones relacionadas con "la situación política de España/Cataluña", mientras que un 26% se fijarán principalmente en la política doméstica y un 9% solo en temas europeos. La encuesta también refleja que un 59% de los entrevistados no sabe cuándo se celebrarán estos comicios, a los que están llamados a participar 5,4 millones de catalanes, según ha detallado Barrera. Un 55% dice sentirse mucho o bastante europeísta, frente a un 43% que se siente poco o nada, y por edad, destaca que la franja de 18 a 24 años son los que menos europeístas se sienten (64%), mientras que el resto de las franjas se sitúan por encima del 50%, siendo la más alta la de más de 65 años (62%). Pese a las cifras de sentimiento europeísta, un 57% de los encuestados afirma tener poco o nada de interés por la política europea y un 84% considera que su voz cuenta poco o nada en la UE, aunque un 72% considera que formar parte de la UE es positivo, frente a un 11% que cree que es negativo. Preguntados por los temas a los que la UE debería de dar más prioridad en los próximos 5 años, un 36% de los encuestados sitúa el cambio climático, la ecología y las energías renovables como los ámbitos principales, seguido de un 31% que cree que se debería centrar en la inmigración. APOYO MILITAR A UCRANIA Un 57% aboga por el apoyo militar a Ucrania, frente a un 30% que lo rechaza, mientras que un 92% está muy de acuerdo o bastante de acuerdo en dar apoyo humanitario, un 90% es favorable a la acogida de refugiados de la guerra y un 75% defiende las sanciones a Rusia. Sobre una hipotética ampliación de la UE de 27 a 36 estados, un 68% de los encuestados lo ve con buenos ojos, y por grado de acuerdo en la adhesión por países, Ucrania es el país que mejor valorado está (7,6 sobre 10 de media), y Turquía es el que menos (5,1).