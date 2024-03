Díaz arremete contra Ábalos y avanza que Sumar propondrá crear un consejo de prevención contra la corrupción

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha avanzado que su formación propondrá en el Congreso, ante el 'caso Koldo', la creación de un consejo de prevención de la corrupción, que funcionaría con independencia del poder político. Además, ha criticado la decisión del exministro socialista José Luis Ábalos mantenga su escaño y se pase al Grupo Mixto en vez de asumir responsabilidades por las presuntas mordidas de su antiguo asesor Koldo García. De hecho, le ha recriminado que su desfile por las televisiones es "innecesario" y se "hace daño a sí mismo". "Yo creo que la política es algo muy serio, no se trata de ir por platós diciendo lo que uno siente (...) La política no va de psicodrama", ha lanzado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press. La vicepresidenta segunda ha admitido que no comprende el comportamiento de Ábalos y que lo coherente era dejar el acta de diputado, dado que se puede defender mejor saliendo de la cámara. Incluso ha manifestado que su movimiento supone "deteriorar" la composición del Grupo Mixto y no tiene sentido decir que va a defender el programa socialista saliendo de la disciplina del PSOE. PLANTEA UNA PROPUESTA RECOMENDADA POR EL GRECO Por otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha remarcado que el 'caso Koldo' es "muy grave" y que ayer, tras regresar de un viaje oficial por Estados Unidos, reunió de urgencia a su grupo parlamentario donde se acordó preparar de cara al lunes una batería de medidas urgentes contra la corrupción. Entre esas iniciativas ha destacado una iniciativa legislativa para la creación de un consejo de prevención de la corrupción, de carácter independiente de partidos e instituciones, dedicado a prevenir situaciones presuntamente delictivas en el ámbito de la administración y cuyos componentes serían elegidos por el Congreso con perfiles que garanticen su autonomía. Díaz ha explicado que esta entidad es una de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) que España no ha desplegado y que precisamente permitiría actuar a priori, dado que uno de los problemas con la corrupción es que se actúa una vez que las irregularidades ya se han producido. "HAY QUE SALIR DE LA DINÁMICA DEL Y TÚ MÁS" Además, Díaz ha apelado a PSOE y PP a salir de la dinámica del 'y tú más' en el que se han instalado a cuenta de la corrupción, que es un fenómeno que erosiona no solo a las instituciones sino a la propia democracia. "Esto es un tema muy serio y lo que hay que decir es que ya se acabó, como con el machismo", ha ahondado. La líder de Sumar ha manifestado que su grupo parlamentario apoyará la comisión de investigación en el Congreso sobre corrupción política en pandemia y tendrá una actitud seria, pero ha admitido que es escéptica, como la mayor parte de la ciudadanía, con sus resultados porque estos órganos tienen una tradición "débil" en España, a diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos, y a veces sirven para "bastante poco". "Creo que hay que tomar medidas de carácter inmediato para prevenir las prácticas corruptas en todas las administraciones con funcionarios responsables de control previo porque cuando llegamos el daño está hecho", ha agregado Díaz para subrayar, luego, que la corrupción ligada al PP se estima en más de 60.000 millones de euros según algunos estudios. También ha señalado que es necesaria una reacción contundente en un momento de legislatura "delicado", donde hay problemas sociales que abordar, y ha subrayado que ha conversado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo por el 'caso Koldo'. SÁNCHEZ REACCIONÓ BIEN Y AUGURA: SE "CRECE ANTE LAS ADVERSIDADES" A su vez, Díaz ha defendido que Sánchez "dejó claro" con su reacción a esta presunta trama que la línea del Gobierno es "tolerancia cero" con la corrupción e intentó que Ábalos dejara el acta de diputado pese a no conseguirlo. "Actuó conforme a lo que se esperaba en estos casos", ha insistido Díaz para contraponer que en casos similares el PP, como en el caso mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid no ha depurado responsabilidades políticas. Finalmente, ha destacado que el 'caso Koldo' no afectará al presidente, que es un "político de raza" y que se "crece ante las adversidades" para seguir avanzando por el bien común, frente a una oposición que solo quiere "destruir todo".