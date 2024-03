Detienen al directivo de una asociación de artes marciales por estafar 86.000 euros al Cabildo de Tenerife

La Policía Nacional ha detenido al responsable directivo de una asociación tinerfeña de artes marciales por la presunta autoría de un delito continuado de falsedad documental y un delito de fraude en subvenciones, culminando así una investigación policial que ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Santa Cruz de Tenerife. Los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos a través de la denuncia interpuesta por los representantes del Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife. Los denunciantes, en el proceso de fiscalización propio de su tarea, habían detectado posibles irregularidades en la documentación presentada por la asociación deportiva para la obtención de ayudas económicas entre los años 2018 y 2020, ambos inclusive. Durante la investigación se detectaron discrepancias en los listados de los deportistas, técnicos y árbitros que habían competido en eventos deportivos, no correspondiéndose con las personas que realmente participaron en los mismos ni con las filiaciones aportadas por otras federaciones autonómicas y agencias de viajes. Además, en algunos casos aparecían los datos de deportistas que pertenecían a otras islas y los cuales no podían ser beneficiarios de estas ayudas por no cumplir con los requisitos de las bases de la convocatoria. En otros se falseaba la procedencia de los deportistas que pertenecían a otras comunidades autónomas. Los investigadores, tras concluir la primera fase de la actuación policial, comprobaron que durante un periodo de tres años fueron presentados al Cabildo de Tenerife más de 100 documentos falsos para justificar la obtención de ayudas económicas y estiman que el fraude realizado mediante la presentación de los documentos falsos podría superar los 86.000 euros. Los agentes de la Policía Nacional continuan la investigación, ya en su fase patrimonial, y no descartan que se produzcan nuevas actuaciones.