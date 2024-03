De Andrés advierte que el PP no dará sus votos para apoyar un Gobierno Vasco que vaya a "pactar todo con EH Bildu"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha advertido que su formación no cederá sus votos tras las elecciones del 21 de abril para apoyar un Gobierno Vasco que vaya a "pactar todo con EH Bildu". "Podemos marcar un papel que creo que tiene que ser de equilibrio en la política vasca, y que el PNV pienso que ha perdido en buena medida. Le damos centralidad a la política vasca", ha expresado. En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, ha censurado además que EH Bildu no lleve a cabo "una rotura total con su pasado y el historial tan oscuro que alberga en su seno", y se ha cuestionado "qué hace Otegi a estas alturas" en política. Tras apostar por una Euskadi "abierta" y "permeable", De Andrés ha incidido en que en los últimos 30 años se ha dado un proceso en el que la coalición conformada por PNV y PSE han procurado "distinguir constantemente Euskadi del resto de España en eso que se llamaba la construcción nacional" para hacer "una diferenciación en los ámbitos competenciales que proponía o favorecía el Estatuto". A su juicio, todo ello ha sido "muy malo" para el País Vasco al no haberse "aprovechado las oportunidades" que concedería el Estatuto de Autonomía ya que, mientras en Europa se estaban "levantando las fronteras", en Euskadi se hacían "diferenciaciones en el ámbito funcionarial, laboral y educativo". "Tenemos que abrir fronteras, tener nuestra singularidad y aprovecharla bien. Por ejemplo, el Concierto Económico. No hemos hecho absolutamente nada con él. Estamos haciendo lo mismo que hace el Gobierno de España en materia fiscal", ha lamentado, para añadir que otros lugares sí "aprovechan sus posibilidades fiscales para atraer empresas". De este modo, ha abogado por bajar impuestos, por ejemplo, a "empresas tecnológicas", concediendo "beneficios fiscales por la inversión". "Cada día tenemos menos peso económico en el conjunto de España, menos población y no tenemos el peso industrial que tuvimos", ha censurado. Asimismo, ha apostado por hacer de Euskadi "un lugar atractivo" que atraiga talento para que quienes llegan desarrollen "su carrera profesional", y no como sucede ahora que "tenemos la inmigración menos cualificada de toda España". Además, ha apostado por ser más exigentes con los resultados en materia educativa y ha subrayado que la educación "se debe dar en la lengua materna". Tras incidir en que los informes reflejan cómo aquellos alumnos que hacen las pruebas en su lengua materna logran mejores notas, ha advertido que hay cosas a "resetear". "Venimos de una época, de los años 80, de construcción nacional, de hacer una Euskadi con aduanas y moneda propia... tenemos que resetear. Estamos en un mundo abierto y tenemos que ir a una juventud que estudie en su lengua materna, que estudie euskera por supuesto, pero también que sepa inglés", ha defendido. "GASTO CLIENTELAR" Además, ha criticado que el resto de formaciones políticas vascas realicen propuestas que "siempre son de gasto y subsidios". "Se ha entrado en una carrera en la que se sienten muy cómodos Podemos, PSE, Bildu y PNV de gastar y convencer a la gente por vía de subvenciones y subsidios que nos conduce a ser cada vez menos", ha argumentado, para añadir que la política que se desarrolla en Euskadi "no puede ser la de gasto clientelar". De Andrés, que ha acusado a la formación jeltzale de doblegarse ante EH Bildu, se ha preguntado si de verdad el PNV tiene la misma opinión que EH Bildu en cuestiones como las energías renovables. Respecto a las próximas elecciones vascas, ha subrayado que "tiene toda la pinta" que el PP será determinante ya que no se van a dar mayorías, "parece que ni siquiera entre PNV y PSE", lo que daría a los populares "un papel muy importante". Además, ha avanzado que no cederán sus votos para apoyar un Gobierno Vasco que luego vaya a "pactarlo todo con EH Bildu", y serán "exigentes" para que "no se lleve adelante determinada política muy contraria a los intereses de los vascos". "Podemos marcar un papel que creo que tiene que ser de equilibrio en la política vasca, y que el PNV pienso que ha perdido en buena medida. Le damos centralidad a la política vasca", ha añadido. En relación a EH Bildu, De Andrés ha reconocido que entiende el "desagrado" que puede generar en el Estado el "papel relevante" de una formación que "no condena asesinatos" y que "acaba de meter en sus listas a personas que han participado en ETA". "Es una pena que no haya ya una rotura total con su pasado y el historial tan oscuro que alberga en su seno", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al Partido de Socialista y al PNV de "blanquear" a EH Bildu, en cuyo "corazón sigue latiendo Sortu". A su entender, "lo normal" sería así que Arnaldo Otegi se hubiera "retirado" y se ha preguntado "qué hace Otegi a estas alturas". "Una persona con un historial como el suyo. Es un secuestrador. Secuestró a un trabajador de Michelín y sigue ahí dando lecciones de democracia. La sociedad vasca tendría que ser más exigente con esto ya que determinados historiales delictivos no son compatibles con tener protagonismo en la vida política", ha añadido. CORRUPCIÓN Por otro lado, ha acusado a PNV y EH Bildu de estar "a piñón" con el PSOE, de tal modo que no han preguntado nada en el Congreso sobre el denominado como 'caso Koldo' y "parece que son más tolerantes y transigentes con este tipo de corrupción". "Hay una relación ahora mismo entre el PNV, Bildu y Partido Socialista que es muy estrecha... hay una sintonía indudablemente entre ellos", ha denunciado. Por último, ha censurado la ley de Amnistía, que "debilita y devalúa a la democracia española", así como que el exministro José Luis Ábalos "se vea envuelto en un caso de corrupción de estas dimensiones". "Estamos hablando de decenas de millones de euros. ¿Cómo no va a ser motivo de escándalo? Pues ni PNV, ni PSOE, ni Bildu están denunciando estas cosas", ha concluido.