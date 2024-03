Bolaños dice que el Supremo no ha calificado de terrorismo el 'Tsunami Democratic' y solo se arroga la investigación

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado este viernes que la última decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por el denominado 'Tsunami Democratic' no supone la calificación de este fenómeno como terrorismo, sino simplemente arrogarse la investigación de los hechos. De este modo rechaza que el auto del Supremo y que afecta en exclusiva a ambos políticos catalanes, en su condición de aforados, implique la consideración de terrorismo respecto de lo ocurrido con el denominado 'Tsunami Democratic'. Bolaños ha hecho estas declaraciones desde la capital palentina, donde preside la primera Conferencia Sectorial de Justicia de la legislatura, en la que participan los integrantes de su departamento y los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia. "La decisión del Supremo es arrogarse la investigación de este fenómeno, lo que no hizo es calificar ningún hecho como terrorismo, sino, insisto, asumir la investigación de unos hechos que, como su propio auto dice, se pueden calificar en diferentes delitos", ha reiterado el ministro. Hecha esa matización, Bolaños ha pedido dejar trabajar al Supremo en su investigación sobre estas dos personas que se encuentran aforadas y que seguirá en sede de la Audiencia Nacional en el caso de la otra decena que no lo está. "Pongamos normalidad en lo que es un trámite procesal. Todo el respeto a la decisión del Supremo", ha zanjado.