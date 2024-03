Bendodo (PP) pide la dimisión de Armengol como "avalista" de la trama de las mascarillas

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al entender que actuó como "avalista" de la trama de las mascarillas en el conocido como 'caso Koldo' durante su etapa como presidenta balear. Durante un acto en Oviedo para presentar la caravana del PP denominada 'Ruta por la Igualdad', Bendodo ha incidido en que Armengol era conocida como "la señora" en dicha trama de "mordidas", por lo que "sólo le queda dimitir y mejor hoy que mañana". "No puede llegar a presidir el próximo pleno", ha remarcado, añadiendo que este caso afecta a la "columna vertebral" del gobierno de Pedro Sánchez, así como al PSOE y "a la tercera autoridad del Estado". Además, considera que no es creíble que Pedro Sánchez "no supiera nada" cuando Koldo García participó, junto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en su campaña hacia la secretaría general del PSOE y lo definió como "gigante de la militancia". Para Bendodo, Pedro Sánchez está casi "intervenido" por el "chantaje y la corrupción". Así, entiende que pisa un campo de minas, entre Ábalos y Puigdemont. Al respecto, ha calificado la ruta organizada por el PP como "más necesaria que nunca" para recorrer 15.000 kilómetros por España defendiendo los "valores constitucionales". Sostiene que Sánchez lleva cinco años "pisoteando el pacto de la Transición" y la "igualdad" entre españoles, intentando hacer dos nuevas "clases sociales" con ciudadanos "de primera y de segunda". Según Bendodo, con Sánchez en el Gobierno y la tramitación de la ley de amnistía, los que mandan en España están fuera de España e intentan romper España. En la misma línea, el presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Álvaro Queipo, ha criticado la actuación de Sánchez y ha afirmado que "en pocos lugares como en Asturias" se sufre tanto "la desigualdad entre españoles". "No nos resignados a ser españoles de segunda", dice Queipo, reprochando al presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, que entre sus prioridades esté "Pedro Sánchez primero y Asturias después".