Asturias comparte el "hartazgo" por los nuevos retrasos de los Avril y exige una reunión urgente al Gobierno

El Gobierno del Principado comparte el "enfado, cansancio y hartazgo" de la sociedad asturiana ante los nuevos retrasos en la llegada de los trenes Avril y por tanto exige de manera rotunda al central que "se avance de una vez, porque ya no valen más excusas". "Vamos a pedir aclaraciones, necesitamos saber plazos, porque creemos que ya está bien", ha manifestado el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que ha exigido una reunión urgente con el Gobierno central "Estamos exigiendo al Gobierno es una reunión urgente, para tratar este asunto, para conocer el detalle, resolver la incertidumbre, conocer plazos reales, más allá de esta indefinición que conocimos ayer de prorrogar la operativa que teníamos hasta ahora", ha indicado Calvo en rueda de prensa. Así, el consejero ha manifestado que el presidente asturiano, Adrián Barbón, le ha trasladado que comparte esa "misma situación de enfado y hartazgo" y ha indicado que él mismo se ha encargado ayer de hablar directamente con el ministro y el equipo ministerial. "Quiero que se entienda la posición de Asturias de enfado y exigencia. Que necesitamos avances", ha dicho. Calvo ha explicado que ayer mismo conocían los retrasos respecto de la implantación de la segunda fase de la alta velocidad ferroviaria al tasladarles que las garantías con la situación administrativa de los contratos, no eran suficientes para pasar a la siguiente etapa, que era la puesta a la venta de los billetes. Ha insistido en que el Gobierno de España tiene que saber que los asuntos de Asturias "tienen que tratarse con seriedad, con rigor, con una necesidad de interlocución constante para evidentemente resolver los problemas que surjan". Ha añadido que saben que esta segunda fase no depende únicamente del trabajo del Ministerio y que evidentemente es necesario disponer de un material que tiene un fabricante, pero ha insistido en que al Gobierno asturiano "no le valen tampoco esas excusas". "Nosotros lo que queremos es que esa solución llegue cuanto antes, porque necesitamos trasladarlo al conjunto de la sociedad, de los agentes sociales", ha indicado Calvo. Ante las preguntas de los periodistas sobre los detalles del nuevo retraso, Calvo ha indicado que la información detallada quien la tiene que dar es el Ministerio, y se la tiene que dar en primer lugar al Gobierno asturiano. Ha añadido que la información trasladada este jueves es "suficientemente ambigua para que, en primer lugar, siendo prudentes, el ejecutivo asturiano quiera saber qué sucede". "Es decir, lo que se nos traslada es que no es que haya un nuevo plazo, sino que lo que se hace es prorrogar la venta de la operativa anterior para que, en cuanto se disponga de esas garantías, se pueda poner a la venta la nueva operativa. Eso puede tener una interpretación positiva, pero sigue siendo o dejando mucha incertidumbre, es decir, no nos sirve y necesitamos esa información con detalle, saber cuáles son los problemas, cuáles son las garantías que se están pidiendo al fabricante, cuáles son los nuevos plazos estimados", ha insistido Calvo.