Vox respaldará la comisión sobre compras en pandemia del PP en el Senado y rechazará la del PSOE en el Congreso

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha avanzado este jueves que su formación apoyará la comisión de investigación sobre presuntas tramas de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 planteada por el PP en el Senado y rechazará la del PSOE en el Congreso alegando que los socialistas no están "capacitados" para exigir responsabilidades y sólo buscan "esparcir dudas". Tras el estallido del 'caso Koldo', que involucra al asesor del exministro José Luis Ábalos, el PSOE anunció la puesta en marcha de una comisión para investigar si las administraciones públicas, de todos los colores, incurrieron en presuntos delitos de corrupción al cerrar contratos para comprar material sanitario durante la pandemia. El PP ha anunciado otra en el Senado, pero únicamente circunscrita al 'caso Koldo', y no apoya la de la Cámara Baja porque cree que quiere "esparcir dudas" sobre otros gobiernos. En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Rodríguez de Millán ha anunciado el apoyo de su formación a la comisión 'popular' y que rechazará la socialista al entender que el PSOE "se quiere enfundar en el traje de responsables, honrados y honestos, erigirse en adalides de la lucha contra la corrupción" mientras "negocian la amnistía para un prófugo de la Justicia", en alusión a Carles Puigdemont. "El mismo PSOE que rebajó los delitos de malversación, que suprimió el de sedición, que indultó a golpistas, que quiere indultar a los responsables de los ERE está absolutamente incapacitado para exigir ningún tipo de responsabilidad en ninguna comisión", ha subrayado. Fuentes de Vox ya hicieron hincapié en que para que la comisión de investigación en el Congreso salga adelante no es necesario su voto. Lamentaron, además, que estas comisiones se convierten en "juicios paralelos" al desempeño de la Justicia y ellos abogan por que en estos casos sean los tribunales los que se pronuncien. Eso sí, dicen que si se llega a constituir la aprovecharán para dilucidar las posibles responsabilidades políticas.