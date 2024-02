Vicente (Ericsson): Los operadores europeos no tienen la escala para rentablizar el 5G

Guillermo Ximenis

Barcelona, 29 feb (EFECOM).- La cobertura de 5G en Europa no supera el 20 % del territorio, un lento despliegue que se debe en parte a la fragmentación del mercado, que dificulta las grandes inversiones en infraestructura necesarias, ha señalado en una entrevista con EFE el presidente y CEO de Ericsson Iberia, Andrés Vicente.

"Los operadores europeos no tienen la suficiente escala como para poder rentabilizar estas inversiones", ha destacado Vicente durante el Mobile World Congress, en Barcelona, donde uno de los debates de la industria se ha centrado con cómo obtener mayor rendimiento de la apuesta por el 5G.

El responsable en España de Ericsson, uno de los proveedores de redes europeos de referencia, ha destacado la lentitud del avance en el continente respecto mercados como el estadounidense, donde la cobertura 5G ya alcanza el 40 % y el chino, donde supera el 50 %.

En Estados Unidos, hay tres operadores con una escala de cerca de 95 millones clientes; en China, hay dos operadores con red y una escala de 400 millones de clientes, y en India hay también dos operadores que acumulan casi 400 millones cada uno, detalla Vicente.

En Europa, en cambio, hay más de un centenar de operadores, con una dimensión media de 4,4 millones de clientes, un tamaño insuficiente para la magnitud del reto tecnológico.

"No existe una tecnología relevante en el mundo en la que haya más de dos, tres o cuatro actores. Puedes irte a los sistemas operativos móviles, donde solo hay dos actores, a la creación de chips, donde hay dos actores, o al 'cloud', donde hay solo tres actores en la práctica", argumenta del presidente de Ericsson Iberia.

Para Vicente, la solución pasa por un "cambio de regulación que permita una consolidación" del sector en Europa.

"La regulación europea está extraordinariamente polarizada hacia la creación de una competencia artificial que se basa en el número de operadores. Se ha demostrado de forma empírica que menos operadores generan más inversión y mayor producto interior bruto inducido", señala.

"Afortunadamente, España es uno de los pocos estados europeos que ha decidido invertir en infraestructura digital", agrega el responsable de Ericsson Iberia, que destaca el programa para desarrollar la alta velocidad inalámbrica en entornos rurales, un proyecto con más de 500 millones de inversión prevista que va a situar al país "a la vanguardia del desarrollo del 5G en Europa".

"Una vez tienes las grandes ciudades y las zonas rurales cubiertas, lo que te queda es rellenar el centro. Yo creo que en un horizonte de tres años España va a estar en una situación realmente distinta", afirma.

El uso generalizado de las redes móviles de alta velocidad va a cambiar la "fisonomía del país", asegura Vicente. Entre otras aplicaciones, impulsará las soluciones de transporte autónomo en trenes, coches e incluso drones.

Para que ese nuevo escenario tecnológico arranque, sin embargo, es necesaria una "cobertura holística".

Ya están funcionando, en cambio, modelos empresariales que funcionan con coberturas más selectivas. Es el caso de Ford, en Valencia, que opera su fabrica de automoción con tecnologías 5G.

El Corte Inglés ha automatizado sus procesos logísticos con 5G, y Navantia ya lo está utilizando en sus astilleros, destaca el directivo.

Ericsson tiene en Málaga uno de sus centros más relevantes para el desarrollo de la inteligencia artificial, con 250 ingenieros que diseñan algoritmos para aplicar las capacidades de los nuevos modelos a la gestión de las redes, entre otros aspectos.

"Permiten hacer cosas tan extraordinarias como apagar las redes cuando no tienen uso. Si una red a las cuatro de la mañana no está cursando ninguna llamada, lo que permite es ponerla en silencio, simplemente a la escucha, y no consume energía eléctrica", detalla el presidente de Ericsson Iberia.

"Otra de las cosas que se hacen es enseñar la red a reconocer patrones. La red es capaz predictivamente de identificar un potencial problema y de una forma automatizada de carga el parche que lo va a recuperar", describe. EFECOM

gx/jlm