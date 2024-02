Torres, sobre si le llamó Ábalos o Koldo para recomendar la empresa del caso: "Llegaban propuestas" de todos lados

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido que, durante la pandemia del Covid, le llegaron "propuestas" de varias personas de la política, al ser preguntado por si le llamó directamente el exministro José Luís Ábalos o su exasesor para recomendarle la empresa vinculada a la trama Koldo para la venta de mascarillas. "A mí me llegaban propuestas de compañeros del Parlamento canario, de políticos, de alcaldes. Yo lo agradezco. Ahora bien, una vez que llegaba esa propuesta, si dos años o tres años después se ve que alguien se ha corrompido, a quien hay que señalar y contra el que hay que ir es con quien se haya corrompido", ha sostenido Torres en un desayuno informativo de Europa Press al ser preguntado por si le llamó Ábalos o Koldo García para recomendarle la empresa. Mientras Torres era presidente de Canarias, el ejecutivo autonómico contrató material anticovid con la empresa investigada en el llamado 'caso Koldo' por valor de 12 millones de euros. La semana pasada, García Izaguirre fue detenido por la Guardia Civil por una presunta trama de cobro de mordidas en la venta de este material sanitario. Además, este mismo jueves se ha hecho público que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso señala a Ábalos como "intermediario" de la 'trama Koldo'. EL OBJETIVO ERA CONSEGUIR MATERIAL SANITARIO Al ser interrogado sobre si recibió alguna instrucción de las dos personas mencionadas para recomendarle esta empresa, Torres ha señalado que en ese momento le llegaban propuestas "de compañeros del Parlamento canario, de políticos, de alcaldes" y que todos se ayudaban para conseguir material sanitario, que era el objetivo en ese momento. "Si ahora se descubre que ha habido actuaciones ilícitas, pongamos en la mesa quienes son los que las han cometido", ha apostillado. En todo caso ha señalado que el trabajo "se hizo", es decir, que el material sanitario se compró y llegó y por tanto considera que en esta comunidad autónoma se hizo "una magnífica gestión de la pandemia". Asimismo, ha señalado que "en absoluto" le preocupa la investigación de la Fiscalía Europea sobre este asunto, porque el informe de Canarias se elevó al Tribunal de Cuentas y a la propia Unión Europea. IRÁ A LA INVESTIGACIÓN EN CANARIAS Además, Torres ha afirmado que acudirá "con toda naturalidad" a la comisión de investigación impulsada por Coalición Canaria y el PP en la Cámara autonómica para investigar este asunto. "No tengo ningún problema", ha asegurado. Y es que Coalición Canaria y el PP registraron este miércoles en el Parlamento regional la solicitud de una comisión de investigación que esclarezca la compraventa de material sanitario durante la pandemia del Covid, poniendo el foco precisamente en el propio Ángel Víctor Torres. Esta comisión de investigación surge después de las investigaciones del llamado 'caso Koldo', con contratos por importe de 12,5 millones para la empresa vinculada al exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pero también abordará otras dos tramas, que en total suman 39,5 millones: el primer 'caso mascarillas', que implicó el pago de cuatro millones de euros por adelantado a una empresa por un millón de mascarillas que no se recibieron, y el último por el que la Fiscalía de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros. ÉL HUBIESE ACEPTADO DEJAR EL ESCAÑO, NO COMO ÁBALOS Asimismo, el ministro de Política Territorial se ha pronunciado sobre la situación del exministro José Luis Ábalos, asegurando que él personalmente "hubiese asumido y aceptado" la decisión de dejar el escaño, como le estaba pidiendo el PSOE a Ábalos, aunque finalmente decidiera pasar al Grupo Mixto. "Yo hubiese asumido y aceptado esa decisión. Yo puedo entender el aspecto personal, sé que no lo está pasando bien, pero Ábalos fue secretario de organización, sabe perfectamente cómo es nuestra organización, la más democrática de todas", ha recalcado Torres. En este sentido, ha insistido en que el PSOE es "el partido más democrático de todos": "Y si decide y plantea a cualquier compañero que tiene que dejar sus responsabilidades, lógicamente hay que hacerlo".