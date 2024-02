Torres apuesta por "hacer lo que haya que hacer" para ilegalizar la Fundación Franco, pero evita dar fechas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este jueves que el Gobierno hará "lo que tenga que hacer" para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, aunque ha evitado concretar fechas de cuándo se va a producir. En un desayuno informativo de Europa Press, Ángel Víctor Torres se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado por la complejidad para ilegalizar esta Fundación Francisco Franco porque habría que reformar la Ley de Fundaciones. "Habrá que hacerse lo que se tenga que hacer, pero es indudablemente que no cabe una fundación de alguien que fue un dictador mostrado, desmotrado y que practicó durante décadas una política de exterminio de la libertad de las personas y cuestiones de más gravedad", ha proclamado Torres. En cuanto a los pasos que seguirá el Gobierno, Torres ha explicado que se tienen que aprobar ahora tres comisiones y un decreto de Consejo de Ministros para finalmente ilegalizar la Fundación Francisco Franco en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Eso sí, ha evitado dar fechas para que se materialice esta ilegalización, recordando que la Ley de Memoria Democrática se aprobó en el año 2022, pero que en el año 2023 no se pudo desarollar del todo por los procesos electorales: "Con lo cual, el gran impulso se está produciendo en el año 2024". "Yo no le puedo dar una fecha de cuándo se va a producir. Lo que sí me gustaría es que tuviésemos el apoyo de la sociedad española. O que alguien me diga por qué hay que mantener una fundación a Francisco Franco. Eso es lo que me gustaría saber", ha sostenido Torres. OTROS PROYECTOS Sobre el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros, Torres ha explicado que se están produciendo las exhumaciones: "Hay ahí 33.000 personas, sus restos, después de 40 años, 50 años, que llegaban en cajas, cajas compartidas si venían de un bando, cajas individuales si venían del otro, y eso es lo que tiene que saber también la sociedad. Nosotros vamos a dar los pasos pertinentes". En este sentido, ha señalado que el Gobierno abrirá posibilidades para un estudio en el que hayan propuestas de expertos. "Pero en cualquier caso debe ser un lugar que reivindique lo contrario de lo que reivindicó durante 50 años", ha apostillado. Sobre las exhumaciones de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo, Torres ha asegurado que "hay pasos" que se han dado, pero hay otras cuestiones que se plantean desde otros puntos de España que tienen que ver con la retirada de la denominación de algunas calles.