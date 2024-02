Teresa Perales, nombrada doctora Honoris Causa por la UNED

Madrid, 29 feb (EFE).- Teresa Perales, multimedallista olímpica y mundial y deportista española más laureada, ha sido nombrada este jueves doctora Honoris Causa por la Uiversidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La institución ha querido honrar los logros individuales de la aragonesa, ganadora de 27 medallas paralímpicas y Premio Princesa de Asturias de los deportes, y reconocer a la importancia del deporte como vehículo para promover la igualdad y la diversidad, así como por ser un referente para personas con discapacidad.

El acto estuvo presidido por el rector de la universidad, Ricaro Mairal, la ministra de Educación, Formación Profesiional y Deporte, Pilar Alegría, y la Infanta Elena como presidenta de honor del Comité Paralímpico Español, así como el presidente de esta institución, Miguel Carballeda, y Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI.

La campeona recibió de manos del rector el título, el birrete, el libro de la ciencia, el anillo y los guantes blancos que le confieren el grado de doctora honoris causa. Despues de jurar su nombramiento, se comprometió a “defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de la UNED en cualquier parte del mundo, así como a favorecerla y a ayudarla cuantas veces se le demandare”.

Perales, quien aseguró que se trataba de un momento "muy emocionante", relató sus orígenes en la universidad, cuando comenzó gracias a que su abuelo le llevaba en un Seat 131 Supermirafiori y su evolución incluso cuando cayó enferma y tuvo que salir adelante con perseverancia y adversidad -puso como ejemplo cómo se tenía que subir al autobús- y resaltó su espíritu vital.

"La vida es un regalo y a mí me enseñó a no rendirme; algo de lo que me siento muy orgullosa", aseguró la campeona española, quien instó a los educadores a reconocer el potencial único que tienen los estudiantes y resaltó que también es necesaria la paciencia para madurar y respetar el aprendizaje.

Además de poner en valor a la UNED, donde empezó sus estudios en Ciencia de la Educación aunque posteriormente hizo fisioterapia, explicó que muchas veces le dijeron en su vida que no lo intentaran, a lo que se rebeló en todos los aspectos de la vida. "El único ejemplo que puedo dar es que, partamos de donde partamos simepre podemos llegar a donde queramos".

Además agregó que siempre quiere transmitir esperanza, contagiar felicidad, una sonrisa y señaló que aunque no sabe si merece este honor lo recibía "con tremendo honor y profundo agradecimiento" y lo compartió con "las personas a las que se les juzga sin razón" y no se les da la oportunidad.

Carballeda resaltó que Teresa Perales "es el mejor ejemplo de mujeres y hombres valientes que representan con orgullo" al país y que “la capacidad de superación y nivel deportivo de nuestros paralímpicos también es marca España".

“Hace muy poquito”, ha añadido Carballeda, “hemos conseguido que se cambie una palabra en un artículo de una Constitución de un país, algo inaudito. Ha habido casi unanimidad. Esto nos muestra que es posible el consenso, y lo ha conseguido la discapacidad. Un consenso que este país necesita y creo que el ejemplo de nuestros deportistas es muy necesario”, añadió.

Pilar Alegría apuntó que “en una época en la que buscamos constantemente referentes para nuestros menores y nuestros jóvenes, Teresa es uno de ellos, una mujer digna de admirar en todos los sentidos" y le dio las gracias por demostrar que "es posible cumplir los sueños. Que con tus ganas y tu actitud, no hay barreras”.

La Infanta Elena calificó a Teresa Perales de “mujer extraordinaria, nadadora extraordinaria y persona extraordinaria”; el presidente de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) afirmó que la UNED no podía cerrar de mejor modo su 50 aniversario que “reconociendo a la mejor deportista española de todos los tiempos, atleta, mujer y persona con discapacidad, que une como nadie el círculo virtuoso de la inclusión”; y el recor de la UNED destacó que "la valentía de Teresa Perales para sobreponerse a las dificultades es un faro de inspiración para todos". EFE

jap/nam