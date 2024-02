Renfe implanta nuevas medidas para evitar fraudes en los abonos de transportes bonificados

Madrid, 29 feb (EFECOM).- Renfe aplicará nuevas medidas en el uso de los abonos de transporte bonificados para los trenes Avant para que se haga un buen uso de ellos y evitar fraudes, y entre otras cosas, se impedirá formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido.

Las nuevas medidas se empezarán aplicar a partir del 1 de marzo, ha explicado este jueves Renfe en un comunicado.

La compañía ha explicado que, cuando entre dos formalizaciones de viajes el horario de salida de origen de la primera y el de la segunda sea inferior al triple del tiempo de viaje, se aplicará esa medida para impedir que se formalicen viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido.

Además, a partir de mañana los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos Avant deberán cancelarla con un mínimo de una hora de antelación.

Si no lo hacen al menos en tres ocasiones, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos con descuento en los siguientes 90 días.

En el caso de que se detecte que no se han hecho dos cancelaciones con la antelación mínima requerida, Renfe comunicará las posibles consecuencias al viajero.

Renfe ya amplió en enero a una hora el tiempo en el que una reserva formalizada debe anularse, si no se hace el viaje, en los servicios de Media Distancia por vía convencional.

En este caso, si en tres ocasiones no han cancelado la plaza con la antelación debida, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

En los títulos multiviaje de los servicios de Media Distancia, se incautará la fianza y no se expedirá un nuevo abono bonificado hasta transcurridos 30 días de la anulación.

Renfe ha implantado estas medidas en los servicios Avant y de Media Distancia Convencional para que el uso de los abonos bonificados no perjudique al resto de ciudadanos que quieren viajar.

Además, la compañía continúa haciendo controles aleatorios a bordo y en los controles de acceso a los trenes Avant para evitar casos de uso irregular de títulos bonificados.

Hay usuarios de abonos Avant y Media Distancia Convencional que reservan varias plazas y que después no viajan y no las anulan, lo que dificulta que otros viajeros puedan conseguir plaza en esos horarios y trayectos, y provoca que el tren lleve plazas desocupadas que no se pueden comprar, ya que en la venta aparece tren completo.

Además, se han detectado usos fraudulentos con el uso de abonos de otros titulares.

Los abonos subvencionados son nominativos y se necesita que el DNI coincida con el usuario del abono.

Para viajar en los trenes con ellos, hay que formalizar los billetes con abono y que la identidad del viajero coincida con la que aparece en su título de transporte, siendo sancionados los que hagan un uso incorrecto. EFECOM

cga/jla