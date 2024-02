Puigdemont ve un "Mátrix judicial" en la imputación del TS por terrorismo en el caso 'Tsunami'

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado la existencia de un "Mátrix judicial", después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya acordado abrir causa para investigarle por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso 'Tsunami Democràtic'. "El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros, me imputan por terrorista. Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamà", ha ironizado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press. Asimismo, ha afirmado: "El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación".