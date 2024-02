PP y Vox sacan adelante su comisión de investigación sobre el sector público en el anterior gobierno valenciano

El pleno de Les Corts ha dado luz verde a la propuesta impulsada por PP y Vox, socios de gobierno en el Consell, de abrir una comisión de investigación para esclarecer "irregularidades" del sector público instrumental de la Generalitat solo durante el anterior gobierno del Botànic. Por contra, gracias a su mayoría, en la votación no han prosperado las propuestas impulsadas por PSPV y Compromís para extender esta comisión a los gobiernos 'populares' previos al Botànic en la Comunitat Valenciana. Se trata de una comisión que va en la línea de la auditoría externa anunciada por la Generalitat sobre la situación del sector público instrumental durante el anterior gobierno presidido por Ximo Puig. Como síndic del PP, Miguel Barrachina ha denunciado que hubo "muchísimas irregularidades" en el sector público durante el Botànic y ha advertido que "no eran una excepción, sino la manera habitual de saltarse los controles legales". Desde Vox, la diputada Teresa Ramírez ha criticado que "durante los ocho años de Compromís y PSOE, el sector público ha costado a los valencianos 25.000 millones de euros, que no se han destinado a mejorar hospitales ni a crear colegios y mucho menos al empleo de los jóvenes" Entre la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha reiterado que esta comisión es "la operación Kitchen de Carlos Mazón", 'president' de la Generalitat, para "acosar" a su partido, mientras "la auditoría del sector público cuando gobernaba el PP ya la han hecho los jueces". Y Joan Baldoví (Compromís) ha reprochado al PP que esté "entusiasta" con abrir comisiones "para investigar a los demás". "Que se investigue todo desde el principio, a todos, y que salga lo que tenga que salir", ha urgido, y ha denunciado que hubo entidades creadas por los 'populares' que eran "una auténtica madriguera de corruptos" como Ciegsa.