PP y PSOE presentan una moción de censura para desbancar a Cs de la alcaldía de un municipio de Albacete

El PSOE y el Partido Popular en la localidad albaceteña de Villaverde de Guadalimar han presentado una moción de censura para arrebatar la Alcaldía a Pilar Marín, de Ciudadanos, una maniobra que otorgaría la Presidencia del Ayuntamiento al 'popular' Ángel Fiteni. La moción ha sido denunciada por la dirección del partido naranja, quien acusa a los dos partidos de "intereses partidistas" contra una alcaldesa que ha ejercido una "buena gestión". Según la moción de censura presentada, recogida por Europa Press, los ediles de PSOE y PP justifican este extremo "ante la situación de parálisis en la gestión del Ayuntamiento, debido a la actitud de la alcaldesa", que "hace necesario por el bien del municipio la puesta en marcha de una moción de censura". Pretenden "proveer a la Corporación de un gobierno estable, responsable y diligente", después de que la alcaldesa haya perdido "la confianza que en ella se depositó". "Desde el inicio del mandato ha venido tomando decisiones que a juicio de los firmantes no se corresponden con el fin de perseguir el interés general de los vecinos. Además, muchas son las actuaciones administrativas que han sido tomadas lejos de los principios de eficiencia, legalidad y transparencia que deben regir la actuación de cualquier servidor público", aseguran, sin entrar en más detalles. Continúan su argumento asegurando que la localidad "tiene posibilidades de futuro y no puede permanecer paralizada ni un día más". "Necesitamos un gobierno municipal estable, coordinado y riguroso en la toma de decisiones, con el objetivo de la generación de empleo, la atracción de inversiones, el fomento del turismo y la mejora de los servicios e infraestructuras", aseguran. El debate será el próximo 13 de marzo, una votación que acabaría con un mandato de ocho meses, después de haber ostentado el bastón de mando por un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en la localidad, pacto que ahora se rompe. "VAGAS GENERALIDADES" La líder de los naranjas en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha acusado al PP de "romper un buen acuerdo para aliarse con el PSOE" y ha señalado que los motivos expuestos por "los dos viejos partidos" son "vagas generalidades que ni siquiera constituyen una acusación concreta y que por tanto demuestran que realmente no hay una razón de peso para tomar una decisión tan contundente". Tras las elecciones del pasado año, el PSOE fue la fuerza más votada con 96 votos, por 86 del Partido Popular; mientras que CS consiguió 26. El acuerdo de gobierno entre 'populares' y naranjas otorgaba la Alcaldía a CS en la primera mitad de la legislatura, para turnarse con Ángel Fiteni (PP) los dos últimos años.