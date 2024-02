MITECO asegura que tiene la competencia para declarar la caducidad de la concesión del Oliva Beach (Fuerteventura)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asegurado que es la administración competente para declarar la caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach y los apartamentos anexos al complejo, ubicados en dominio público marítimo-terrestre en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura), tras detectarse "incumplimientos reiterados" por parte de la empresa Geafond, titular de la concesión. Así lo ha indicado este jueves en un comunicado en el que agrega que tal y como recoge el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero, la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado. Al respecto, el MITECO expuso que no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares). De esta manera, el Ministerio ha explicado que en marzo de 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por incumplimiento de la normativa de Costas y de las condiciones de esa concesión. Entonces se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales. La empresa no hizo ninguna de las dos cosas. La resolución se recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó ante la Audiencia Nacional, estando pendiente de resolución. Para el MITECO, los incumplimientos de la empresa son la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos por el título concesional y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 m2) al uso público, lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión. EN JULIO DE 2022 SE INCOÓ EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD Los mismos incumplimientos que dieron lugar al sancionador, y con independencia de éste, constituyen causa de caducidad de la concesión. Por ello, el 5 de julio de 2022, se incoó el procedimiento de caducidad de la concesión como obliga la normativa de costas. Por su parte, a lo largo de la tramitación del expediente de caducidad se han dado varios trámites de audiencia a todos los interesados (asociaciones ecologistas, organizaciones de trabajadores, titulares registrales de varios apartamentos ajenos a Geafond, la propia Geafond...). El comunicado añade que el 7 de julio de 2023 el Consejo de Obras Públicas emitió dictamen favorable a la propuesta, que concluyendo que procede la declaración de caducidad del título concesional. Ya el 19 de julio de 2023 la Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta de resolución de caducidad, mientras que el 20 de septiembre de 2023 se remitió al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen el expediente de caducidad. El 10 de octubre el Consejo de Estado devolvió el expediente para que se completaran algunos trámites, que se llevaron a cabo, tras lo cual el expediente se volvió a remitir al supremo órgano consultivo el 4 de diciembre de 2023; y el 15 de febrero de 2024 el Consejo de Estado emitió dictaminó que procede declarar la caducidad de la concesión. Además, el 27 de febrero de 2024 concluyó el expediente de caducidad del complejo del Hotel y Apartamentos Oliva Beach, declarándose por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la caducidad de la concesión. Con todo, en la resolución de caducidad, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado, se establece la obligación de la mercantil concesionaria a retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a sus expensas, suspendiendo no obstante la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, en tanto se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos que no tuvieron ocasión de solicitar la concesión compensatoria.