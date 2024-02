Los gestores de la empresa del caso Koldo hablaron en diciembre de que Baleares no reclamaría el contrato de mascarillas

El empresario Juan Carlos Cueto, el presunto 'cerebro' de la empresa investigada en el 'caso Koldo', informó en diciembre al titular de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, de que el Govern balear "en principio" no tenía intención de continuar con la reclamación por el contrato de las mascarillas. La investigación recoge conversaciones entre los imputados sobre la reclamación balear, de las que la Audiencia Nacional deduce que el exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, "ha influido para que un tercero --desconocido-- se ponga en contacto con Cueto y puedan llegar a un acuerdo", según recoge el juez Ismael Moreno en un auto de este mes donde acordaba continuar con las escuchas telefónicas a los investigados. El auto, consultado por Europa Press, habla de que Koldo habría ejercido influencia "a través de dos personas distintas" y el 4 de diciembre Cueto transmite a Rotaeche que Baleares no tendría intención de mantener la reclamación. "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", según la transcripción literal de los pinchazos recogidos en el auto, donde el juez aclara que "del devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos Meco". El juez señala que Juan Carlos Cueto es la persona que "realmente controla la citada sociedad", en referencia a Soluciones de Gestión, de la que dice que está "integrada en el denominado Grupo Cueto cuando figuraba como propiedad de Íñigo Rotaeche".