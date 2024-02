La UCO dice que "las directrices" de Fomento fueron un "eslabón fundamental" para las adjudicaciones a la 'trama Koldo'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que "las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento" constituyeron "un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión", la empresa de la 'trama Koldo' que resultó beneficiada por la venta de mascarillas. Así se desprende de un informe que los investigadores elaboraron en septiembre de 2022 a raíz del análisis de la documentación que le entregó la Fiscalía Anticorrupción sobre la citada empresa. Todo ello en el marco del 'caso Koldo', la investigación pilotada por la Audiencia Nacional que debe su nombre al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. La UCO llegó a esta conclusión después de haber analizado una serie de contratos que fueron "tramitados por el procedimiento de negociado sin publicidad con tramitación de emergencia". "El Ministerio de Fomento habría tenido un papel relevante en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión, no solo en este Ministerio sino también en los contratos efectuados por el Ministerio del Interior", apunta. "En base a los elementos objetivos que se tienen a día de hoy", añade el informe, "las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento, constituyen un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión". Cabe recordar que, en su querella, la Fiscalía Anticorrupción sitúa al empresario Juan Carlos Cueto como la "persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto", aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros. KOLDO, PARA "AGILIZAR" LOS TRÁMITES La Fiscalía también apunta a la "relación directa y estrecha" existente entre Koldo, y el propio Cueto, "que no se circunscribe únicamente a la adjudicación de los contratos". Anticorrupción asegura que Soluciones de Gestión "habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común" entre el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el propio Cueto, "quienes a pesar de no figurar documentalmente habrían sido los responsables" de los contratos sobre los que indaga el juez. El Ministerio Público asegura que Koldo era la persona a la que usaban para "agilizar" trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. En la citada querella de la Fiscalía constan conversaciones extraídas de los pinchazos telefónicos que los investigadores llevaron a cabo. "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", le llegó a decir Cueto a Rotaeche, que era una persona de su "confianza". "Del devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos", apunta el juez en uno de sus autos. EL JUEZ SEÑALA A ÁBALOS Cabe destacar que el juez Ismael Moreno señala en esa resolución al exministro de Transportes como "intermediario" de la 'trama Koldo'. "La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el magistrado. De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Al señalar al exministro de Transporte y exdiputado socialista --ahora diputado del Grupo Mixto--, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. "Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial", precisa. Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión "tiene un especial interés para los hechos investigados" habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama, y Koldo. Según se desprende de la investigación, en dicha llamada "Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero".