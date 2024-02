La hermana de la mujer asesinada en 2016 por el "mal funcionamiento" de la Casa da Muller de Lugo recurrirá al TSXG

Martina Gómez Nieto, hermana de la mujer asesinada por su esposo en el municipio de Becerreá (Lugo) en febrero de 2016 tras solicitar asistencia por violencia de género a la Casa da Muller de Lugo, interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras ser desestimada esta semana su demanda contra el Ayuntamiento de Lugo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Así lo ha anunciado este jueves, en una rueda de prensa convocada por la Plataforma Feminista de Lugo en el salón de actos del edificio sindical, la propia Martina, que ha denunciado la existencia de "contradicciones" en los testimonios ofrecidos durante el juicio por los responsables de la Casa da Muller, servicio dependiente del Ayuntamiento de Lugo. "Es una realidad que el Concello de Lugo no asumirá responsabilidades con esta sentencia. Es por ello que voy a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia", ha comenzado diciendo Martina Gómez Nieto, para acto seguido acusar nuevamente a la Casa da Muller de cometer "un error de gestión" en 2016 al "no atender adecuadamente", ha puntualizado, "a una mujer que imploró ayuda a dicho organismo y acabó asesinada a manos de su pareja". La rueda de prensa convocada por la Plataforma Feminista ha tenido lugar tan solo tres días después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo desestimase el lunes la demanda presentada por la mujer contra el Ayuntamiento de la ciudad por el "anormal funcionamiento" del servicio al entender que no quedaba acreditado "quebrantamiento de protocolo alguno" por el hecho de que la asistente social "no presentara denuncia de oficio". "Esta sentencia evidencia el desamparo, la no reparación y la pérdida de derechos de las víctimas de Violencia de Género. Esta resolución supone una losa más para acceder a una atención real y eficaz y una evidencia de que la cobertura institucional, si falla, es cómplice", ha manifestado Martina Gómez Nieto, antes de "recordar" que las mujeres víctimas de violencia "no tienen la obligación de interponer una denuncia para pedir ayuda". "NO TENGO NADA QUE GANAR NI QUE PERDER" La hermana de la mujer asesinada por su pareja en Becerreá, que ha achacado al "desinterés" del Ayuntamiento el hecho de que la plaza de psicólogo de la Casa da Muller se lleve cubriendo "a tiempo parcial desde hace dos años", ha lamentado la "sentencia desfavorable" del Contencioso-Administrativo pero ha advertido de que seguirá luchando para que se "subsanen las deficiencias" del servicio de asistencia a mujeres víctimas de violencia. "El fallo no me cogió por sorpresa porque mintieron y se contradijeron mucho en el juicio, pero esta sentencia supone un retroceso bestial porque no van a poner remedio al funcionamiento de la Casa da Muller y están impunes", ha valorado. El recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es solo un paso más, ha explicado Martina Gómez Nieto, en su cruzada por hacer justicia tras "ocho años de lucha". "Yo no tengo nada que ganar ni que perder", ha finalizado. En una línea muy similar se ha manifestado la portavoz de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, presente también en el acto, que ha calificado el proceso judicial encabezado por Martina como "una carrera de fondo" semejante, ha dicho, a la lucha de "David contra Goliat".