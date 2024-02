Koldo aseguró al 'cerebro' de la trama el pasado octubre que Ábalos seguía "pinchando lo mismo"

La Guardia Civil interceptó una conversación del pasado octubre en la que Koldo García aseguró al empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas durante la pandemia, que el exministro de Transportes José Luis Ábalos seguía "pinchando lo mismo". Así consta en un oficio de la Benemérita del pasado noviembre que obra en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, de la causa que investiga la Audiencia Nacional. Las palabras de Koldo figuran en una de las transcripciones recogidas por los investigadores; en concreto, unas relativas a una conversación entre el exasesor de Ábalos, su hermano Joseba García y Cueto. Los agentes empiezan la transcripción con una pregunta de Cueto: "¿Pero está este en condiciones o no?". Koldo le responde con otra pregunta: "¿José Luis?". Y el empresario contesta: "Ábalos". Koldo aclara que sí, que "está, está, está". "¡Hombre!, le sacudieron por el tema de ... ¿te acuerdas de aquello de tal?, pero sigue pinchando lo mismo, eh", añade para luego decir que "con este lo ve, por lo menos para saber si se va o no se va". El intercambio tuvo lugar el 17 de octubre en una marisquería de Madrid entre las 12.13 y las 12.35 horas. Del análisis del extracto expuesto, los investigadores entienden que "Cueto le pregunta por el futuro político de José Luis Ábalos". Posteriormente, el empresario interviene para decir: "Le digo a este que hable con él en Fiscalía. Y de momento, estamos en el mismo... con él". La Guardia Civil, sin embargo, no precisa a qué se puede referir. En el marco de la conversación, Cueto añade que "ha salido una cosa buena del Constitucional, que parece ser que todo lo que tienes embargado o lo tienes retenido por posibles multas, no te lo tienen que quitar obligatoriamente". Y asegura luego que ha "pedido" dicha la resolución del tribunal. "No para mí, sino para la empresa", agrega. CONVERSACIONES SOBRE LA AGENCIA TRIBUTARIA Ese mismo oficio recoge una conversación entre Cueto y el empresario Íñigo Rotaeche, también investigado por la Audiencia Nacional. En la misma, ambos reflexionan sobre los asuntos que la Agencia Tributaria preguntará en la comparecencia del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. "Le preguntarán por todos, por mí, por Angola --en alusión al 'caso Defex', en el que Cueto está imputado--, por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa, por Delcy, por las maletas... por todo", apuntó Cueto. El 10 de octubre de 2023 Rotaeche mostró a Cueto "su preocupación sobre que De Aldama le dijera al inspector --se entiende que de la Agencia Tributaria-- que conocía al ministro --se deduce que a José Luís Ábalos-- porque era consejero de Air Europa, y que le comentara que estaba todos los días en el Ministerio porque había un problema con las aerolíneas". "En esta llamada ambos interlocutores afirmaron que De Aldama conocía al ministro y estaba todo el día en el Ministerio, haciendo alusión a que De Aldama habría tenido un 'pase especial'", añade el oficio. Cabe recordar que de momento Ábalos no figura como investigado en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.