Gamarra urge a Sánchez a dar explicaciones hoy al estar "acorralado" por corrupción que afecta a "su círculo más íntimo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha urgido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar explicaciones hoy mismo porque está "acorralado" por un presunto caso de corrupción que, según ha dicho, afecta a su "círculo más íntimo", aludiendo a las informaciones sobre reuniones en las que ha podido participar su mujer, Begoña Gómez. De esta forma se ha referido a la información de El Confidencial acerca de que el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional. "Ya no estamos hablando de sus ministros, ya no hablamos solo del círculo más íntimo y más cercano en lo que ha sido la dirección del Partido Socialista, sino que también se habla de reuniones en las que ha podido participar su mujer, según las informaciones que se están publicando", ha asegurado Gamarra, que ha añadido que se trata de "unas reuniones con el comisionista y con empresarios que se han visto favorecidos por la acción del Gobierno". Por eso, Gamarra ha urgido a Sánchez a dar explicaciones "hoy mismo" porque los españoles "merecen absoluta transparencia" y debe aclarar "hasta qué punto tenía conocimiento y cuál es su responsabilidad política y personal en esta trama de corrupción". "Lo sabía y lo tapó", ha enfatizado, parafraseando a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo. LE AFEA QUE NI SIQUIERA HAYA IDO HOY A VOTAR AL CONGRESO En una rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general del PP ha recalcado que cada vez hay más datos que "apuntan y señalan" a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "esconderse y ocultarse" y no haber ido ni siquiera hoy al Congreso a votar. "Ya no es el 'caso Koldo' ni el 'caso Ábalos', sino el 'caso Partido Socialista' y el 'caso Pedro Sánchez", ha dicho, para añadir que el presidente del Gobierno "estaba al corriente" de esta presunta trama de corrupción relativa al cobro de comisiones en la compra de mascarillas que afecta a su Gobierno. De hecho, ha recalcado que "fue avisado en hasta seis ocasiones y no acudió a la Justicia". Tras asegurar que Sánchez no puede seguir "escondiéndose" y tendrá que ofrecer explicaciones en algún momento, Gamarra ha garantizado que el PP va a ir "hasta el final en este escándalo" porque "se ha jugado con el dinero de todos" y algunos han usado su posición para "enriquecerse". "Todo eso necesita explicaciones inmediatas y no cabe esconderse y ocultarse", ha apostillado. Además, la secretaria general del PP se ha preguntado si cuando el PSOE volvió a incluir al exministro José Luis Ábalos en las listas al Congreso fue "para aforarlo y protegerlo o se lo ofreció para mantenerlo callado".